„Ергенът: Любов в рая“ винаги успява да поднесе неочаквани изненади на зрителите – заради внезапните обрати и драматичните ситуации. Изключение не прави и епизод 54 на романтичното риалити. Случиха се неща, които значително промениха „хода на играта“.

Акцентите в епизода:

Лъжите на Радо излязоха наяве

За пореден път борсовият трейдър се превърна в трън в очите на участниците. Той получи множество въпроси и нападки на традиционния банкет. Заедно с новата участничка Галена, двамата бяха главни действащи лица на дискусиите.

Най-неприятен бе моментът, в който Радо бе изобличен в лъжа, която предизвика сериозно разделение сред всички. Последва неочакван спор между него и Галена.

Истината за отношенията на Петър и Кристина

Актьорът Петър Данов направи признание по време на банкета, с което истински изненада останалите. Той обясни мотива си да е с Кристина - заради "доста сериозната фирма" на баща ѝ. Младият мъж откровено сподели, че иска да се "възползва" от тези финанси, за да живее в "изобилие".

Имат ли бъдеще Благовеста и Денислав

Бонбонова и Денислав доста бързо намериха път един към друг. Близостта им се породи непосредствено след първата им и единствена до момента среща. Но подхождат ли си наистина като двойка? Техните взаимоотношения станаха тема на разговор в епизода, като отговорите на Блага предизвикаха конфузен смях на масата.

Тя е категорична, че ако пристигне по-подходящ, много вероятно е да се пренасочи.

Кои са влюбените двойки до момента

Традиционно, всеки банкет завършва с думите: "Моля, ако има някой, който е влюбен да се изправи и да го признае". Епизод 54 не прави изключение, като някои от участниците успяха да изненадат половинките си.

Този път се изправиха Калоян, Петър, Кристина, Виктор и Дениз. Това "шокира и вцепени" Габи. Калоян призна, че е мислил още на предишния банкет да стане, но тогава ѝ е бил ядосан.

Габи пък така и не реши какво точно да направи. "Аз не знам сега да стана ли, да не стана ли", каза тя пред камерите.

Влюбени ли са Орлин и Натали

Орлин и Натали се усамотиха в прегръдките си, за да обсъдят поредния изминал банкет.

Натали зададе в прав текст сериозния въпрос на музикалния продуцент: "Смяташ ли, че си влюбен в мен?" Той обаче отговори заобиколно: "Смятам, че има шанс да имам чувства към теб, каквито не съм ги планирал".

Междувременно в другата стая Тихомир и Виктория обсъждаха двойката или по-точно симпатиите на инструктора към бившата танцьорка.

