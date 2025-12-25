Има ли по-подходящо време да си припомним кои звездни личности се врекоха във вечна любов през 2025 г. от навечерието на Коледа? в деня на един от най-светите и топли семейни празници се обръщаме назад, за да видим кои са популярните лица, които си казаха „ДА“ завинаги.

Вълната от предложения за брак обхвана както родния шоубизнес и спорт, така и световните класации, киното и политическите династии. Любовта за пореден път доказа, че не познава граници – нито възрастови, нито географски.

Михаела Маринова с пръстен в тишина

Певицата Михаела Маринова предизвика фурор в социалните мрежи, обявявайки годежа си с романтични снимки, на които блести годежният й пръстен. Изпълнителката, която е сред най-обичаните млади гласове в България, предпочете да запази в тайна детайлите около самото предложение, но щастливата новина моментално се превърна в една от най-коментираните любовни теми у нас през годината.

Шампионка на корта и в любовта: Виктория Томова

Радостната новина дойде и от българския спорт! Първата ни ракета Виктория Томова получи романтично предложение от дългогодишния си приятел и треньор. Томова, която е на върха на кариерата си, демонстрира, че е намерила своя перфектен партньор и извън корта, вдъхновявайки всички със своя личен успех.

Лора Цолова с приказно предложение край езерото Комо

Звездата от „Фермата“, Лора Цолова, каза заветното „ДА“ на своя любим Самуил Янакиев. Предложението се състоя на фона на приказния декор на езерото Комо в Италия. А красивите кадри и емоционалното послание бързо превърнаха историята им в пример за модерна романтика.

Емрах Стораро с пищен годеж в стила на фамилията

Младият изпълнител Емрах Стораро направи важна крачка в личния си живот, като се сгоди за любимата си Айлян. В типичния за фамилията Стораро стил, събитието беше отпразнувано с много музика, близки хора и емоции, предизвиквайки широк обществен интерес предвид крехката възраст на изпълнителя.

Нестандартният годежен жест на Валерия Данкова

Валерия Дакова, позната от риалити формата „Ергенът“, привлече внимание с нестандартен и символичен годежен жест. Вместо класическо предложение, тя и партньорът й избраха по-различен начин да покажат обвързаността си, което предизвика бурни дискусии в онлайн пространството и се нареди сред най-обсъжданите любовни теми в неформалното пространство.

Сватбата на десетилетието: Тейлър Суифт и Травис Келси

Годежът на поп иконата Тейлър Суифт с американския футболист Травис Келси е сред най-обсъжданите звездни събития на годината. Според публикации, предложението е било изключително романтично и пищно. Детайлите около бижутата и церемонията се превърнаха в световна новина, а двойката затвърди статут на една от най-влиятелните знаменити двойки.

Роналдо и Джорджина с най-дългоочаквания годеж

Големият повод за празник дойде и от футболния свят:. Легендата Кристиано Роналдо и дългогодишната му партньорка Джорджина Родригес официално се сгодиха. Тяхната любовна история, изпълнена с лукс и отдаденост към голямото им семейство, е вдъхновение за милиони фенове по света.

Дуа Липа и Калъм Търнър – еуфория в музикалните среди

Светът на музиката и киното е в еуфория! Поп звездата Дуа Липа официално потвърди годежа си с актьора Калъм Търнър. Двойката, която беше обект на медиен интерес, демонстрира, че любовта им е сериозна и вече се подготвя за сватба. Дуа Липа затвърди, че е шампионка не само в класациите, но и в личния живот.

81-годишният Мик Джагър и 37-годишната му годеница

Фронтменът на The Rolling Stones, Мик Джагър, доказа, че любовта няма възраст, като предложи брак на 37-годишната си приятелка и балерина Мелани Хамрик. 81-годишната рок легенда направи този голям жест, въпреки значителната разлика във възрастта, затвърждавайки статута си на вечен бунтар.

Уини Харлоу: Триумф на силата и любовта

Световноизвестният модел Уини Харлоу, която е вдъхновение за милиони със своето състояние витилиго, се сгоди и е по-щастлива от всякога. Нейната история е доказателство, че вътрешната сила и вярата в себе си водят до щастие и триумф, независимо от предизвикателствата.

Годеж от Белия дом – Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън

Вълна от радост заля американската политическа сцена: Доналд Тръмп-младши и любимата му, водещата от Fox News Бетина Андерсън, официално обявиха своя годеж. Двойката, чиято връзка често е обект на публичен интерес, направи следващата голяма крачка в отношенията си.

Камила Мендес: Годежът на „Ривърдейл“

Холивудската актриса Камила Мендес, позната от сериала „Ривърдейл“, се сгоди за музиканта и инфлуенсър Руди Манкузо. Двамата споделиха щастливата новина с дискретни, но емоционални снимки, затвърждавайки статута си на една от най-обичаните млади звездни двойки в света на киното и музиката.

