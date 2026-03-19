Измина още един ден в имението на любовта – изпълнен отново с бурни емоции, неочаквани обрати и страст. Налице бяха провокации, отхвърлени предложения, любопитни разкрития, обвинения и, най-любопитното - първи целувки.

Ето всичко най-интересно в епизод 16 на „Ергенът“ 5.



Един съкрушен мъж

Една игра, чиято тема бе "холивудска целувка", предостави реална възможност за истинска целувка между някои от участниците. Неочаквано - и разочароващо, избраницата на Стоян - дръзката Пламена, реши да не приема ролята и да се дистанцира от синеокия брокер.

Пламена сподели на Стоян, че поведението му не резонира с нейните разбирания за отношения и визията й за мъж. Ергенът остана видимо натъжен и объркан, но и безсилен да направи какво и да е.

Целувка, която ще се помни дълго

В рамките на играта с тема "Холивдуска целувка", Марин бе избрал за своя партньорка Михаела - но дори самият той не очакваше да се случи това, което се случи. И то с такава неописуема страст...

Когато дойде ред на Михаела да влезе в своята роля, тя смело заяви, че не желае да играе и да бъде фалшива и че за нея са важни истинските неща. Двамата участници се погледнаха в очите и за миг се разбраха без думи. И последва целувката – истинска, съкровена и романтична.

Не просто като участници в любовно риалити, а като романтична двойка - двамата преживяват все повече моменти на близост и споделят уникален синхрон помежду си.

Марин – един мъж мечта!

След една толкова чаканата и истински целувка между Марин и Михаела, възникна важен въпрос - как ще се развият отношенията му с Алия, към която той е показвал своите симпатии.

Оказва се, обаче, че Марин е джентълмен в истинския смисъл на думата! Той директно призна, колкото и да му се иска, няма да се поддаде на емоцията и няма да целуне Алия. Защото не целува две жени едновременно и е абсолютно честен с фаворитката си.

Ако и в реалността е такъв, то Марин наистина е мъж мечта. Но дали е напълно искрен и опитва ли се да потисне емоциите си към Алия в името на това да не нарани чувствата на Михаела – предстои да разберем.

Фалшива или влюбена?

След индивидуалните срещи в "Ергенът" 5 и първата целувка между Марин и Михаела, която развълнува всички, отношенията между момичетата в имението стават все по-напрегнати. Всички си задават въпроса как се чувства Алия, след като Марин я отхвърли - макар и по много деликатен и кавалерски начин? И какво се опитва да постигне с поведението си младата жена?

Куклената актриса Виктория е убедена, че художничката Алия е неискрена и определено играе игра с добре обмислена стратегия. "Тази жена си води някакво свое собствено шоу, което е фалшиво."

Михаела също бе категорична, че не одобрява поведението на Алия. "Тя умишлено е притиснала Марин", убедено каза тя. Това мнение споделят и повечето момичета в имението. Те смятат, че Алия преувеличава отношенията си с къдравия красавец и не е напълно искрена нито с него, нито с тях, когато им разказва за срещите.

По всичко си личи, че в Шри Ланка съвсем скоро маските и задръжките ще паднат.

