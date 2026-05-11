С настъпването на май и отпадането на буквата „р“ от месеца, пролетната умора отстъпва място на вълнението за лятото.

Късният съботен следобед тръгна точно така за нас. Никой не искаше сложна организация и „голямо готвене“. Искахме просто да се видим по приятелски, спокойно и без много планиране. Планът беше лесен:

Да извадим грила

Първо започнахме от избора на месо, защото вече сме си патили от прекален грил ентусиазъм.

Още в подготовката решихме да се доверим на хора, които наистина разбират от готвене. Използвахме практичните съвети на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA, според когото за добрия грил най-важното е правилното месо. По-мазните меса остават по-сочни и прощават повече грешки при печенето, затова кюфтетата, надениците и месата с по-високо съдържание на мазнини често са най-сигурният избор за начинаещи.

Той ни подсказа и нещо друго полезно, а именно, че

Подправките имат значение, но още по-важен е моментът, в който се добавят

Солта и пиперът е най-добре да се сложат непосредствено преди печене, за да не губи месото сочността си. А сосовете е добре да останат за финала, вместо да се слагат в началото и да загарят върху скарата.

По време на пазаруването се спряхме на грил наденички и пуешки кюфтета от грил каталога на BILLA, защото искахме нещо лесно за приготвяне и без излишна подготовка. Когато вечерята е за повече хора, точно това често се оказва най-важното – храната да не държи един човек до грила през цялото време.

Прибрахме се и запретнахме ръкави. Едни подготвяха зеленчуците, други разпалваха скарата за първи път този сезон. Забъркахме си и картофена салата – от онези, които вървят най-добре с месото и ледената бира. Всеки правеше по малко от всичко и неусетно мина времето до сервирането на последните чинии.

Докато чакахме жаравата да стане готова, си пуснахме музика и цялото готвене неусетно се превърна в част от събирането. Нямаше напрежение дали всичко ще стане „перфектно“.

Храненето на терасата има особена магия. Хората се отпускат по-бавно, разговорите стават по-дълги, смехът - по-естествен. Когато сме в правилната компания и на масата има нещо хубаво, никой не гледа часовника. Точно така прекарахме първия ден от уикенда.

Вечерта свърши далеч след полунощ. Никой не беше планирал „нещо специално“. Просто взехме няколко добри решения: да го караме по-леко, да не усложняваме менюто и да изберем месо, което да ни остави време за най-важното: приятелите.