Румяна - момичето, което Георги Гатев избра в предаването "Ергенът" 5, сподели ексклузивно пред Ladyzone.bg подробности за себе си и отношенията си с Гатев след риалитито.

"Най-трудно ми е да дойда навреме"

Румяна сподели, че е човек, който трудно се справя с ограниченията на времето. Тя често закъснява и рядко е навреме, но си е просто такава - обича да прави нещата по свой собствен начин. Това видяхме и в предаването. Признава и че често е бягала от час в училище, защото "е намирала за по-оптимално да не бъде там", но въпреки това винаги е имала хубави оценки, дори е вземала стипендия. А през ученическите си години целува и момче за първи път.

"Не ревнувах Гатев от другите момичета"

Руми откровено сподели, че по време на предаването не е ревнувала Георги от другите момичета, когато са били на срещи, тъй като всичко между тях се е развило много бързо и много за кратко. "Честно казано аз нямах големи очаквания...", признава тя.

Участничката разказва, че за времето, което са имали с Гатев някак е нормално нещата да се развият така. Факт е, че двамата имаха доста сериозни различия по време на предаването и това беше видимо за зрителите. В романтичен план всичко е приключило за тях, но точно в какви отношения са след предаването - вижте във видеото най-отгоре.