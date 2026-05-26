Лято, сандали, дълги дни, малко море, малко асфалт - и краката бързо се превръщат във важен обект на внимание. Защото изискват грижа.

Винаги може да посетите специализиран салон за красота, но спокойно може да се доверите и на домашни трикове за по-меки пети. Идеи постоянно се появяват в социалните мрежи, а един от най-популярните е вана с английска сол (еpsom salt), сода бикарбонат, лимон и няколко капки масло от чаено дърво.

Това е прост ритуал, който можете да направите у дома за по-малко от половин час.

Какво ни е нужно

За една вана пригответе:

по-голяма купа или леген за крака

топла вода, достатъчна да покрие стъпалата

2 супени лъжици английска сол (Epsom salt)

1 супена лъжица сода бикарбонат

сок от половин пресен лимон

3 капки масло от чаено дърво

кърпа

подхранващ крем, вазелин

Процедура - само 20 минути

Налейте топла вода в чист съд. Първо добавете английската сол, след това содата бикарбонат. Разбъркайте, след което изстискайте сока от половин лимон в съда. По желание можете да добавите и самата изцедена лимонова кора за свеж аромат. Накрая - до 3 капки масло от чаено дърво и разбъркайте всичко добре.

Бавно потопете краката си във ваната - за 15 до 20 минути. Докато са във водата, можете леко да разтриете петите и пръстите с помощта на мека четка за крака. Ключовата дума е „нежно“. Агресивното търкане не дава по-добър резултат, а може да доведе до раздразнение на кожата и нов повод за неразположение.

След ваната подсушете краката с чиста кърпа, особено между пръстите. След това, докато кожата е още леко топла, нанесете подхранващ крем, лосион или тънък слой вазелин. Това е стъпката, която не бива да пропускате – влагата без защитна грижа се изпарява бързо.

Защо това работи

Топлата вода омекотява сухата, втвърдена кожа. Английската сол е популярна за вани заради релаксиращото усещане, содата бикарбонат помага за усещане за свежест, лимонът добавя киселинност и аромат, а маслото от чаено дърво е известно със своя силен, „почистващ“ аромат. Заедно те създават вана, която освежава и подготвя краката за грижа.

Важно е да имате предвид, че това не е медицинско лечение и няма да ви отърве от дълбоки напуквания на петите, гъбични инфекции или други кожни проблеми.

Колко често да се използва

За нормална, уморена и леко суха кожа е достатъчно 1–2 пъти седмично. В социалните мрежи често се препоръчват 2–3 пъти, но при чувствителна кожа по-малкото е по-добре. Ако след ваната усетите парене, сърбеж или зачервяване – пропуснете ритуала.

Не използвайте ваната при отворени рани, пресни мехури, силно напукани пети или възпалена кожа. Внимание е необходимо и при диабет, проблеми с кръвообращението или намалена чувствителност в краката – в тези случаи се консултирайте със специалист преди домашни процедури.