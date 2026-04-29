Лятото наближава, а това означава само едно - сезонът на сандалите, обувките с отворени пръсти и перфектно поддържаните крака официално започна. Красивите стъпала и нокти винаги са в основата на добрия педикюр, но истинската магия се крие в цвета на лака за нокти, който може напълно да да измени всяка лятна визия.

Ако искате краката ви да изглеждат елегантни, модерни и готови за Instagram това лято, има три тенденции в педикюра, които вече превземат бюти сцената.

ТОП 3 тенденции в педикюра за лятото

1. Френски педикюр

Вечната класика се завръща, но с освежен привкус. Традиционната млечна основа вече е в модерни телесни тонове, а бялата линия вече не е единствената опция. Вместо това се избират пастелни нюанси, лилаво, розово или бебешко синьо.

2. Тъмни нюанси

Въпреки че обикновено свързваме лятото с ярки цветове, този сезон тъмните лакове за нокти са предпочитани. Наситеното шоколадово кафяво, синьо-черните нюанси и класическото черно изглеждат минималистично и много стилно.

3. Пастелни тонове

Ако обичате цветовете, това лято забравете неоновите тенденции от предишните сезони. Фокусът е върху нежни, романтични пастелни цветове, които изглеждат свежи и луксозни.

Най-желаните нюанси са:

маслено жълто

светлозелено

нежно синьо

пастелен люляк

цвят розова пудра

Кой тренд да изберете?

Ако харесвате класиката – френски педикюр. Краката изглеждат безупречно поддържани, изискани и луксозни. Това е избор за тези, които обичат изчистената женска естетика и вечната елегантност.

Ако искате изтънчена визия – тъмни нюанси. Тъмният педикюр изглежда перфектно със златни сандали, кожени пантофи и шоколадов тен. Създава впечатление за скъп, обмислен стил без прекалено много усилия.

Ако сте в настроение за игриво лятно настроение – пастелни тонове. Тези цветове се съчетават перфектно с бели рокли, ленени дрехи и загоряла от слънцето лятна кожа.