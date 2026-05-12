Ако сте били необвързани много дълго време или просто сте се уморили да сте сами, е много вероятно да започнете да влагате твърде много усилия в новата си връзка, дори и тя да не сеусеща съвсем правилната за вас. Какво имаме предвид? Е, вероятно сте започнали да се срещате с някого и сякаш той почти отговаря на копнежите ви, но само почти.

Имате усещането, че нещо важно за вас липсва. Вместо да се вслушате в усещането си обаче опитвате да го заглушите. Сякаш не искате да чуете гласчето, което ви подсказва, че нещата няма да проработят. Вместо това започвате да се стараете повече и да опитвате повече. Дори малко преувеличавате интереса си към другия, качествата му, както и потенциала на отношенията ви. Просто защото самотата и липсата на интимност ви се струват по-плашещи от това да бъдете в отношения, които са почти това, което искате и почти ви задоволяват.

Факт е, че няма перфектни хора, нито има перфектни връзки. Но ако още в началото на отношенията имате усещането, че нещо липсва, се съмнявате в чувствата си и дали въобще имате такива, е, вероятно влизате в отношения с грешните подбуди. Как да разберем, че се опитваме да видим потенциал в безперспективна връзка?

1. Когато желанието ви да бъдете във връзка е по-силно от желанието ви да бъдете с конкретния човек

Както вече споменахме, понякога решаваме да бъдем с някого, защото искаме да избягаме от самотата си, може би сикаме да правим редовен секс или да имаме всички онези неща, които имат обвързаните двойки…

Но не защото с другият човек се чувстваме невероятно. Е, това със сигурност увеличава потенциала да зациклим в токсични отношения, защото сме склонни да пренебрегнем червените флагове, сигнализиращи опасност.

2. Съмнявате дали сте влюбени или просто се чувствате комфортно във връзката

Когато сме влюбени, ние просто знаем това. Усещаме го с цялото си тяло, стомах, същност. Близо до другия ние започваме да вибрираме, чувстваме се приповдигнати, ентусиазирани, въодушевени. Мечтаем, идеализираме, а мисълта за другия ни понася на крилете на любовта.

Можем да говорим за любовта много, но най-важното е, че когато я има ние нямаме съмнение в това. Когато я няма, но някак искаме да я има, започваме да я измисляме, но сякаш не сме много убедени. Има ли колебание дали сте влюбени или не, хм, трябва да ви кажем, че вероятно не сте.

3. Не можете да бъдете себе си, когато сте заедно

Ако чувствате, че не можете да бъдете себе си, когато сте заедно това е сигурен знак, че опитвате да накарате да работи грешната връзка. Същността на истинската интимност е да бъдете открити, да общувате без задръжки и да имате отсреща човек, който истински вижда кои сте.

Ако трябва да се преструвате, за да бъдете харесани или просто за да просъществуват отношенията, едно е сигурно – в тези отношения няма място за вас и истинската ви същност. Никой не може да играе чужда роля за твърде дълго, без да се изтощи психически и емоционално.