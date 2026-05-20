Сезон 5 на „Ергенът“ не предложи само романтика и драматични обрати, а и истински моден спектакъл. От ефирни вечерни рокли до смели визии по бански и впечатляващи коктейлни тоалети – дамите в имението превърнаха всяка поява в модно събитие. А стилът им бързо се превърна в една от най-коментираните теми сред зрителите. Ето кои участнички се откроиха със стила си и модните си избори по време на романтичната надпревара.

Сред безспорните фаворитки по отношение на елегантност е Симона. Нейните визии се отличаваха с изчистени линии, деликатни материи и усещане за класа и едновременно модернизъм.

Снимка: Филип Станчев

Елеонора заложи на по-дръзка естетика. Късите рокли, блестящите материи и смелите акценти превърнаха всяка нейна поява в запомнящ се моден момент. Стилът ѝ носеше модерна женственост и увереност, които отлично пасваха на темперамента ѝ.

Снимка: Филип Станчев

Сред най-изисканите дами този сезон беше и Нурджан. Тя впечатли с бляскави визии, елегантни кройки и усещане за премерен лукс. Нейните тоалети доказаха, че понякога именно жената прави модата, а не дрехата.

Снимка: Филип Станчев

Няма как да пропуснем и Михаела, която показа различно лице на модата в предаването. Освен с вечерни визии, тя привлече вниманието и с фотосесиите си по бански и плажни аутфити. Като дизайнер на плажна мода, Михаела демонстрира самочувствие и модерен вкус дори в най-лежерните визии.

Снимка: Филип Станчев

Гориция показа свежи модни избори по време на участието си в предаването, като често залагаше на флорални мотиви в ежедневието и елегантни вечерни тоалети за коктейлите.

Снимка: Филип Станчев

Илияна опредено остава една от най-важните модни фигури за сезона, тъй като стила ѝ се различава напълно от този на останалите участнички. Например, когато става въпрос за дневни визии тя предпочита по-градския стил - къси панталонки, широки ризи, шапки с козирка и разбира се, елегантни слънчеви очила.

Пламена впечатли с изисканите си рокли по време на церемониите и коктейлите в сезон 5 на романтичното риалити. Блясък, красиви материи и интересни кройки, съчетани винаги с перфектни прически.

Снимка: Филип Станчев

Любомира също е фаворитка на зрителите още от четвъртия сезон на „Ергенът“, а в този разгърна пълния си моден потенциал - къси рокли, които акцентират дългите ѝ крака, вталени кройки, които са повече от подходящи за женските ѝ форми и десени, които определено вкараха цвят в едни от най-напрегнатите моменти.

Снимка: Филип Станчев

