Пламена Благоева продължи пътя си извън романтичното преживяване "Ергенът", сезон 5. Заедно с Алия, Бетина, Доника, Мануела напуснаха имението на любовта в Шри Ланка, по собствено желание, като не дадоха своите жълти рози на дългоочакваната Церемония на жълтата роза. 26-годишната участничка остава една от фаворитките на зрителите за сезона, а как продължава живота ѝ след риалитито - разкрива тя ексклузивно пред LadyZone.bg.

Пламена бе последната дама, която изрази желание да напусне предаването, въпреки че беше направила неуспешен опит да целуне Марин в момент, в който камерите не са били насочени към тях.

Решението да се отправи към София изненада всички, включително и Марин, който на сбогуване получи писмо-обяснение от собственичката на салон за красота.

Когато влезе в предаването, тя даде заявка за Стоян, но в последствие промени посоката към най-младия от тримата ергени.

Какво не знаете за нея?

Брюнетката е родом от град Плевен.

През 2018 г. претърпява катастрофа, вследствие на която получава тежка черепно-мозъчна травма. Следват няколко последователни операции, като липсваща част от черепа ѝ е заменена с пластина.

Тежкият инцидент изцяло променя живота на Пламена и я кара да подреди приоритетите си по изцяло нов начин. Определя се като „Iron Woman“ – не само заради титаниевия имплант, но и заради характера си.

Тя смята, че мъжът до нея трябва да се отличава с по-широко мислене и да държи на думата си. На мнение е, че жената е опората на мъжа, а не обратното.

Винаги се доверява на интуицията си и е сигурна, че ще открие любовта в „Ергенът“.

Пламена след "Ергенът"

От ранна детска възраст е пред обектива - именно първата ѝ работа е била в рекламна фотосесия за дрехи. Това поставя началото на нейната любов към камерите. Не е изненада, че толкова ѝ отива!

Снимка: Instagram

За миналите връзки тя е категорична: "Не бих прекарала вечер с бивш партньор. Неслучайно е бивш."

Първата ѝ целувка е била на 14-годишна възраст.

Когато стане въпрос за абитуриентския ѝ бал, тя описва визията си с една дума, която казва всичко: "Нелепо."

За какво е похарчила първата си заплата и повече за най-голямата трудност в живота ѝ - вижте във видеото тук: