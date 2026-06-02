Любен Дилов-син беше от малцината български обществени личности, които успяха да превърнат стила си на обличане в своя запазена марка. С папийонки, пъстри сака и елеци, характерни очила и безпогрешно чувство за индивидуалност той създаде визия, която не просто привличаше внимание, а разказваше история за човека зад нея. Неговият гардероб беше отражение на същото, което откриваме в книгите, текстовете и публичните му изяви – интелект, чувство за хумор и смелост да бъде различен.

Папийонките – неговата запазена марка

Писател, сценарист, журналист и политик, Любен Дилов-син винаги знаеше как да се облече. Неговата запазена марка са папийонките. Цветни, шарени, с райета, едноцветни. Папийонката му никога не беше случаен аксесоар – понякога в пълен синхрон с останалата част от облеклото, друг път като нарочно търсен контрапункт.

Снимка: Facebook/bTV

Пъстри сака, елеци и ризи

Още един отличителен белег на стила му бяха саката, жилетките и ризите, които рядко следваха правилото за едноцветна сдържаност. Карирано сако, комбинирано с риза с флорални мотиви, в неговия гардероб не беше моден риск, а естествен израз на личността му. Дилов-син умееше да превръща на пръв поглед несъвместимите съчетания в хармонично цяло, което подчертаваше неговия интелект, бохемски дух и неподражаема индивидуалност. Именно това го правеше толкова лесно разпознаваем и толкова трудно сравним с когото и да било.

Очилата – не проста аксесоар

За Дилов-син очилата бяха не просто аксесоар – те са част от неговия запазен визуален почерк, символ на любопитния, наблюдателен и леко бохемски дух, който го отличаваше от мнозина други обществени фигури. Виждали сме го както с класически, така и с по-артистични модели, но общото между тях е, че винаги носят усещане за индивидуалност и интелектуална ексцентричност. Подобно на папийонките, саката и жилетките му, очилата са внимателно подбран детайл – понякога в пълен синхрон с останалата визия, друг път като ярък акцент, който съзнателно нарушава очакваната хармония.

Синята брада през 2016 г.

През 2016 година писателят дръзна да се появи на премиерата на своята книга „Лятото с тъжните курви“ със синя брада. Тогава той обясни, че е вдъхновен от приказката на Шарл Перо „Синята брада“ и нейната предистория, свързана с прототипа й Жил дьо Ре. Този на пръв поглед провокативен жест всъщност разкрива същността на неговия стил – винаги концептуален, интелигентен и натоварен със символика. За Дилов-син външният вид не беше просто въпрос на естетика, а възможност за диалог с публиката, за препратка към литературата, историята и културата.

Любен Дилов-син - носител на приза „БГ модна икона“

През 2016 година Любен Дилов-син се нареди сред най-добре облечените българи. Академията за мода го награди с приза „БГ модна икона“ за своята силно индивидуална и разпознаваема визия.

Самият Дилов-син описва влиянията върху стила си като смесица от английски елементи, миланска естетика, карнавалност и иронична дистанция, което доста точно обяснява защо външният му вид често изглежда едновременно елегантен и провокативен.

Самият той определя стила си на обличане с думите на Оскар Уайлд „Пристъп на лудост по време на буря“, допълвайки „И все пак, въпреки ефектните елементи, той е по-скоро консервативен. Да го наречем „положение на ироничната дистанция”.

Той рядко следваше строго класически или строго модерен дрескод, а създаваше собствена, разпознаваема естетика. В свят на еднообразие Любен Дилов-син избираше индивидуалността – както в думите си, така и в начина, по който се обличаше. И може би именно затова стилът му ще остане запомнен не като поредица от дрехи и аксесоари, а като отражение на една ярка, свободна и неповторима личност.

