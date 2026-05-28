Лятото на 2026 носи силна доза оптимизъм в модата. След години на минимализъм, неутрални палитри и приглушени тонове, дизайнерите залагат на по-смели, живи и ярки цветове. Колекциите пролет/лято 2026 демонстрират повече експерименти – от меки пастели до наситени тонове, вдъхновени от природата, морето и залезите.

Оранжево, но "изгоряло"

Този нюанс традиционно се свързва с есента, но през 2026 се превръща в изненадващ фаворит за топлите месеци. Изгорялото оранжево е по-дълбоко и по-земно от ярките цитрусови тонове и придава усещане за лятна топлина. На подиумите цветът се появи в ленени рокли, широки панталони и леки костюми. Отлично се комбинира с кремаво, бежово и кафяво.

Тюркоазено синьо

Малко цветове носят толкова ясно усещане за лято, колкото тюркоазът. Разположен между синьото и зеленото, той напомня за морска вода, тропически ваканции и безоблачни дни. През сезон пролет/лято 2026 дизайнерите използват тюркоазено в прозрачни материи, сатенени рокли и свободни силуети. Цветът работи еднакво добре както за плажни визии, така и за градски стил.

Снимка: iStock

Cloud Dancer - новото бяло

Една от най-обсъжданите цветови тенденции е „Cloud Dancer“ – мек, почти ефирен нюанс на бяло, избран от Pantone за цвят на годината 2026. Вместо класическо ярко бяло, този тон изглежда по-фин, по-луксозен и по-спокоен. Той се появява в минималистични рокли, широки ризи и структурирани силуети. Идеален е за хора, които предпочитат по-чист и елегантен стил.

Доматено червено

Ако има един цвят, който носи увереност през лято 2026, това е доматеното червено. По-топъл и по-лесен за носене от класическото ярко червено, този нюанс се превръща в ключов акцент на сезона. Дизайнерите го използват както в матови текстури, така и в бляскави материи. Цветът стои особено силно при монохромни визии или в комбинация с кремави и пясъчни тонове.

Снимка: iStock

Маслено жълто

Масленото жълто е меката алтернатива на класическите ярки летни тонове. Нежен и едновременно с това оптимистичен, този цвят е особено популярен при роклите за сватбения сезон и е фаворит сред знаменитости и модни инфлуенсъри. Той работи отлично с бяло, светлосиво и кафяво, а в комбинация със златни аксесоари изглежда изключително елегантно.

Какво отличава цветовете на 2026?

Основната идея зад цветовите тенденции тази година е балансът между спокойствие и дръзка експресивност. Вместо агресивни неонови палитри, модата предлага по-носими, „слънчеви“ цветове – топли, меки и лесни за комбиниране в ежедневието. Лято 2026 е сезон, в който цветът се използва не просто като акцент, а като настроение. От морските тюркоазени нюанси до мекото маслено жълто, тенденциите насърчават по-свободен и емоционален подход към обличането.