В света на модерните запознанства непрекъснато се появяват нови термини, описващи сложните взаимоотношения между хората в днешния свят. Един от тях е „placeholder partner“ - израз, който набира популярност в ТикТок и социалните мрежи и описва партньор, възприеман като временен избор, а не като човек за дългосрочно бъдеще.

Според експерти и автори на темата, подобен тип отношения често изглеждат напълно сериозни отвън, като нормална романтична връзка - двойката може да живее заедно, да планира почивки и дори да обсъжда бъдеще. Разликата е, че единият партньор всъщност не е истински емоционално отдаден и възприема връзката като междинен етап, докато „се появи правилният човек“, с когото да изгради нещо наистина дългосрочно и стабилно.

Какво представлява „placeholder partner“?

Терминът буквално може да се преведе като „партньор заместител“ или „временен партньор“. Той описва ситуация, в която човек остава във връзка не защото вижда реално бъдеще, а защото отношенията му носят комфорт, сигурност или просто запълват самотата. За разлика от взаимно договорените краткосрочни отношения, тук проблемът е липсата на честност. Единият партньор често вярва, че връзката се развива нормално, докато другият не планира истински ангажимент и това само по себе си може да се разгледа като заблуда на отстрещната страна.

Най-честите признаци

Според психолози и онлайн дискусии има няколко ясни сигнала, че може да сте „placeholder partner“:

партньорът избягва разговори за бъдещето;

отношенията остават неясни дори след дълго време;

липсва последователност в поведението и комуникацията;

обещанията рядко преминават в реални действия;

не ви включва истински в личния си свят – семейство, приятели или дългосрочни планове.

Експертите отбелязват, че подобни отношения често се поддържат чрез така наречения „future faking“ – създаване на илюзия за бъдеще чрез обещания, които никога не се реализират.

Защо хората остават в подобни връзки

Причините са различни - страх от самота, навик, емоционална зависимост или надеждата, че партньорът ще промени мнението си. Според анализатори на съвременните dating тенденции приложенията за запознанства също допринасят за проблема, защото създават усещането, че винаги има „по-добър вариант“. Някои хора несъзнателно остават в отношения, които не ги удовлетворяват, просто защото инвестират твърде много време и емоции, за да си тръгнат.

Винаги ли това е токсична връзка

Не непременно. Според специалисти не всяка временна връзка е проблемна. Има отношения, които и двамата партньори възприемат като краткосрочни и са напълно откровени един с друг. Проблемът възниква, когато единият човек живее с илюзията за общо бъдеще, а другият просто „изчаква“. Експертите съветват най-важното да бъде откритата комуникация. Разговорът за очакванията, бъдещите планове и истинските намерения често е най-бързият начин човек да разбере какво място заема във връзката.