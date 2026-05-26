На 27 май почитаме паметта на свещеномъченик Терапонт Сардийски и на свети Йоан Русин.

Свети Терапонт живял през III век и бил епископ в град Сарди, област Лидия в Мала Азия. В средата на века положението в римската империя станало безнадеждно и християнското учение привличало много последователи. Но християните отхвърляли култа към императора и другите божества, с което предизвиквали враждебността на властите.

Император Валериан организирал нови гонения, много християни били подложени на мъчения и убити. Жертва на императорския указ, който предвиждал смъртно наказание за християните, ако откажат да признаят римската държавна религия, станал и свети Терапонт. Той бил заловен и жестоко изтезаван. Понесъл твърдо изтезанията и на 27 май 259 г. бил посечен с меч.

Свети Йоан бил руски войник християнин, който по време на поредната руско-турска война през 1711 г. бил взет в плен при град Азов от татарите. Те пък го продали на турски кавалерийски офицер от село Прокопи в малоазийската област Кападокия. Той взел Йоан за ратай, да се грижи за конете му. Селото било в район, където имало много хълмове от пясъчник, в който хората си издълбавали домове, храмове и стопански помещения. Така и в Прокопи Йоан живеел в издълбания обор при конете, но се грижел много добре за тях и господарят му оценил добротата и предаността на ратая християнин. Давал му възможност да се моли и да ходи на църква в пещерния храм "Св. Георги".

Йоан живеел в молитва, смирение и вярност към Христовото звание, бил за пример на християни и мюсюлмани. Упокоил се в 1730 г. и бил погребан с почит от християните в селото. След време се установило, че тялото му е нетленно и го положили в ракла. При размяната на населението през 1924 г. християните от Прокопи се изселили на остров Евбея в Гърция, като взели и мощите на светеца русин. Днес те са една от най-големите християнски светини в южната ни съседка.