MDL Shop в Sofia Ring Mall се превърна в истинска градска ривиера по време на специалното си лятно парти “MDL Rivera Club”, което събра гости, приятели на компанията и любители на модата в атмосфера, изпълнена с музика, стил и свежо настроение.

Събитието беше посветено на началото на летния сезон и предложи на посетителите преживяване, което надхвърли стандартното пазаруване. Пространството на MDL Shop беше трансформирано в лятна зона, вдъхновена от морския дух и ваканционното усещане. Гостите имаха възможност да разгледат подбрана селекция от летни тоалети и плажни предложения, представящи най-актуалните тенденции за сезона, както и да участват в специалната томбола с подаръци от MDL.

Снимка: MDL Rivera Club

Музикалната атмосфера беше поверена на DJ сет от DJ DiMO (BG), който поддържаше енергията през целия следобед с внимателно подбрана лятна селекция. Неговото участие придаде модерен и динамичен характер на събитието. Допълнителен акцент бяха освежаващите напитки, предоставени от Coffee Fellows, които допринесоха за приятната и релаксираща атмосфера през целия ден. Естественото допълнение към лятната селекция на MDL бе присъствието на COCOSOLIS. В годината на своя 10-ти юбилей, брандът затвърждава позицията си на европейски фаворит в грижата за кожата под слънцето, разчитайки на доверието на милиони клиенти. Акцентът на събитието бе поставен върху линиите SUNTAN и SHIMMER, както и върху бестселър в над 10 държави – лосиона CAPRI After Sun Tan-Extending Lotion.

Освен с финия си аромат Dolce Capri на свежа круша и жасмин, лосионът впечатли гостите с иновативната си формула с TOSOLIN™. Клинично доказаната съставка не само мигновено успокоява и хидратира кожата след плаж, но и удължава натрупания тен до 3 месеца. Със стотици хиляди продадени фаворита в категорията продукти за тен, COCOSOLIS напомни, че най-важната основа за всяка лятна визия е здравата и сияйна кожа, превръщайки CAPRI в задължителния детайл за постигане на автентичното ривиера усещане.

С това събитие MDL затвърждава позицията си като водещ моден и лайфстайл ритейлър, който създава преживявания отвъд стандартното пазаруване. Компанията продължава да развива своята общност и да доближава модата до клиентите си както във физическите си локации, така и онлайн на shop.mdl.bg и luxury.mdl.bg, утвърждавайки се като предпочитана дестинация за вдъхновение, стил и съвременно пазаруване.

***

За MDL:

Основана през 1994 г., MDL (Modernly Designed Lifestyle) е водеща българска компания в търговията с висок клас модни марки, обувки, аксесоари и кожени изделия. С дългогодишна експертиза и усет към естетиката, MDL изгражда богато портфолио от международно признати брандове като Max Mara Fashion Group (Max Mara, Marella, Marina Rinaldi), Zegna, Brunello Cucinelli, както и DRESS CODE | DC, представящ марки от най-висок клас като Givenchy, Thom Browne, Ferragamo и други.

Компанията не просто предлага мода, а създава цялостно лайфстайл изживяване, в което индивидуалният стил, качеството и вниманието към клиента са водещи принципи. Освен с търговска дейност, MDL се отличава с креативност и прецизност в организацията на събития чрез MDL Events Management, както и с дългогодишна социална ангажираност, подкрепа за културата, младите таланти и благотворителни каузи.

Днес MDL оперира с над 20 обекта в страната и продължава да развива своята мисия: да въвежда световната мода в ежедневието на съвременната българска публика.

За COCOSOLIS: Вече 10 години COCOSOLIS предефинира грижата за кожата под слънцето, съчетавайки чисти съставки с безкомпромисна естетика. Брандът е фаворит в премиум сегмента за продукти за тен, като се радва на доверието на милиони клиенти в Европа. Със стотици хиляди продадени продукти от емблематичните си линии, COCOSOLIS успява да наложи нови стандарти в индустрията, превръщайки се в любимец на потребителите в много държави. Мисията на компанията остава непроменена – да създава продукти, които не само разкрасяват, но и се грижат за здравето на кожата, вдъхновени от природата и създадени с любов.