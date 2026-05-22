Крис и Елеонора, голямата любов от сезон 5 на „Ергенът“, направиха следващата крачка във връзката си. След края на снимките в Шри Ланка двамата заминаха на романтична почивка в Бали, където Кристиян падна на коляно и зададе най-важния въпрос:

„Елеонора Кабакчиева, ще ме направиш ли най-щастливия мъж и ще прекараш ли остатъка от живота си с мен?“

Отговорът, разбира се, беше дългоочакваното „да“.

Макар да бяха подготвени за бурята от емоции след предложението, се оказа, че двамата не са напълно сигурни на коя ръка трябва да стои годежният пръстен.

„На коя ръка се слагаше годежният пръстен?“, попита Елеонора. „На дясната“, предположи Крис, но пловдивчанката беше убедена, че красивото бижу трябва да бъде на лявата ръка. Именно там се вижда и пръстенът на снимките, които Елеонора публикува в Инстаграм.

Снимка: Instagram/iStock

На коя ръка се носи годежният пръстен в България?

Според българската традиция годежният пръстен се носи на безименния пръст на дясната ръка до сватбата, а след това се премества на лявата. В САЩ и в повечето западни държави обаче е прието пръстенът да бъде на лявата ръка още от годежа. А както е известно, Крис дълго време е живял и работил именно в Щатите.

Това означава ли, че двамата всъщност са направили правилния избор според собствените си разбирания?

Каква е историята зад традицията?

Според древни вярвания лявата ръка е свързана със сърцето чрез т.нар. vena amoris или „вената на любовта“. Още в Древен Египет и Древна Гърция хората вярвали, че именно безименният пръст на лявата ръка има специална връзка със сърцето и символизира любовта и отдадеността между двама души.

Съществуват обаче и култури, в които годежният пръстен традиционно се носи на дясната ръка. Това е характерно за части от Източна Европа, Латинска Америка и Близкия изток, където дясната ръка се свързва със сила, чест и уважение. В миналото дори римляните вярвали, че лявата ръка е ненадеждна и затова всички годежни пръстени се поставяли на дясната.

Снимка: Instagram/iStock

А как е днес?

В съвременния свят изборът на коя ръка да се носи годежният пръстен е по-скоро въпрос на лични предпочитания, традиции и религиозни разбирания. По правило източноправославните християни носят пръстена на дясната ръка, а католиците – на лявата, но тези правила все по-често не се спазват стриктно.

Преди всичко един от важните аспекти при носенето на подобно бижу е то да е удобно, защото трябва да стои на пръста през цялото време. Ако той не е много голям и дамата е десничарка, то тя спокойно може да го сложи на безименния пръст на дясната ръка. На левичарките им е по-лесно да спазват правилото за дясната ръка, дори и бижуто да е голямо и тежко.

Ако трябваше да се водят по традициите в България, Крис и Нора ги нарушават. В крайна сметка най-важното е бижуто да носи специален смисъл за двойката. А Крис и Елеонора очевидно са избрали варианта, който най-добре отразява тяхната любов и разбирания.

А вие на коя ръка носите годежния си пръстен?

Вижте още от годежа на Крис и Елеонора във видеото: