След финалния избор на Марин в "Ергенът" 5, зрителите останаха меко казано изненадани и шокирани. Всички бяха убедени, че той ще избере Михаела, но уви това не се случи и в последния момент на листчето с избора му пишеше името Любомира. Дали обаче сега Марин ще стане обект на нападки и ще бъде обвинен за поведението си към Мишето?

Истинска любов или просто химера?

През цялото време в предаването, Марин изглеждаше наистина увлечен по Михаела и сякаш все повече се привързва към нея. Двамата споделиха емоционални моменти - нежни целувки и дълги разговори, в които химията между тях беше повече от видима. Какво обаче го накара да избере Любомира? Марин открито сподели, че не е усетил достатъчно инициативност от страна на Михаела и това е една от причините да насочи интереса си към Любомира.

Броени часове преди финала на предаването, в последния епизод на „Ергенът“, истината излезе наяве и маските паднаха. Пред водещите Наум и Мартин, както и пред цяла България, Марин обясни какво е мотивирало финалното му решение. В основата на всичко е емоционалната несигурност, която е изпитвал по отношение на Михаела. За разлика от това комуникацията с Любомира е вървяла „с лекота“, а разговорите им са били по-смислени и провокиращи. Той неведнъж сподели, че Любомира го провокира и го кара да мисли. Да анализира различни гледни точки, освен своята и да учи нови неща, което очевидно силно е привлякло Марин към синеоката участничка.

Но дали направи правилния избор?

Михаела му даваше пълното спокойствие, че го разбира и приема изборите му, докато Любомира беше по-предизвикателна в поведението си. От една страна, това може да се приеме като подвеждане на Мишето, но пък от друга като право на собствен избор. Марин сам трябваше да реши къде се чувства най-добре и най-много себе си.

Допълнително напрежение създаде и фактът, че в крайна сметка, след края на предаването връзката между Марин и Любомира не успява да устои на житейските премеждия. Двамата остават в добри, приятелски отношения, но нищо повече. Мненията в социалните мрежи не закъсняват и масово потребителите се делят на две групи. Едните защитават Марин, а другите Михаела. Но кои са повече и дали Марин ще бъде истински нападнат от публиката заради избора си? Вие как мислите - гласувайте в нашата анкета по-долу.