След финала на най-романтичното предаване "Ергенът" 5, Михаела разкрива ексклузивно пред Ladyzone.bg в какви отношения е с Марин и Любомира. Участничката споделя какво е научила за себе си от приключението в Шри Ланка и какво се случва в живота й след всичко, което преживя, докато търсеше истинската любов.

Марин до последно бе раздвоен между Михаела и Любомира, а финалния му избор със сигурност не бе лек за Михаела. Тя признава, че е успяла да го приеме спокойно, зряло и с разбиране, но не желае да се връща назад в миналото и да си спомня за всичко, през което трябваше да премине в предаването. На въпроса дали поддържа отоншения с най-младия ерген, тя бе категорична, че към този момент двамата нямат контакт, но няма и лоши чувства към него.

"Беше ми трудно тогава, защото не знаех какво точно се случва и бях много объркана", споделя тя.

А какво се случва между Любомира и Михаела?

"С Любомира сме в нормални отношения и комуникация, но не сме най-добри приятелки", споделя открито Мишето. Тя допълва още, че няма нищо против Бубето и всичко между тях е изчистено, но и не са безкрайно близки. По-скоро са запазили уважението помежду си и това им стига.

Дали би се впуснала отново в приключението "Ергенът", ако имаше шанс?

Попитахме Михаела дали би се впуснала отново в екзотично търсене на любовта и то в национален ефир, но тя бе категорична, че не би го направила и по-скоро ще запази спомените и уроците от това, което се случи в предаването, но без да го повтаря отново. Със сигурност има и още един въпрос, който вълнува изключително много зрителите, а именно дали участничката е успяла да намери истинската любов след "Ергенът" 5. Това и още много вълнуващи отговори, които разкри Михаела - гледайте във видеото най-отгоре.

