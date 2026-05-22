Финалът на „Ергенът“ предизвика точно това, което всеки риалити формат търси – шок, разделение и буря от реакции. Най-обсъжданият момент безспорно беше решението на Марин да не избере Михаела, въпреки че през почти целия сезон зрителите бяха убедени, че именно тя е голямата фаворитка.

Още от първите епизоди между Марин и Михаела се виждаше силно привличане. Той неведнъж признаваше, че усеща нещо различно в нея – истинско и искрено отношение. Двамата прекарваха голяма част от времето си заедно и дори размениха страстни целувки.

Именно затова финалният избор Марин бе шокиращ за голяма част от аудиторията. Ергенът не избра Михаела, вместо това предпочете съперницата ѝ Любомира. В седмиците преди финала социалните мрежи масово „залагаха“ и прогнозираха победа за Михаела. Някои дори стигаха по-далеч, вярвайки че двамата са заедно и след края на снимките.

Аргументите на Марин

Но преди часове, в последния епизод на „Ергенът“, истината излезе наяве. Пред водещите Наум и Мартин - и пред цяла България, Марин обясни какво е мотивирало финалното му решение. В основата на всичко е емоционалната несигурност, която е изпитвал по отношение на Михаела. За разлика от това комуникацията с Любомира е вървяла „с лекота“, а разговорите им са били по-смислени и провокиращи.

Марин признава също и, че е усещал липса на достатъчно инициатива от страна на Михаела – по-често тя е оставала твърде пасивна и нерешителна. Нещо, което окончателно е наклонило везните в полза на Любомира.

Прав ли е ергенът или не?

Финалното решение на Марин със сигурност е разделил аудиторията на два лагера.

От една страна той може да бъде оправдан с това, че е имал правото да избере връзка, в която се чувства най-добре - свободен и интелектуално стимулиран.

От друга страна обаче остава усещането, че е подвел Михаела - защото е факт че през целия сезон той показваше подчертано специално отношение към нея. Макар самият Марин по-късно призна, че вероятно е допуснал грешка, фаворизирайки я прекалено рано и оставяйки впечатление, че изборът му вече е ясен.

Допълнително напрежение създаде и фактът, че в крайна сметка, след края на предаването връзката между Марин и Любомира не оцелява. Двамата остават в добри, приятелски отношения, но нищо повече. Това още веднъж накара много зрители да коментират, че „истинската история“ всъщност е била именно тази с Михаела.

Последвалите реакциите в социалните медии са на двата полюса - от разочарование и гняв до възхищение, че Марин е направил неочакван, но честен избор.

А постъпката на Марин превърна финала на сезон 5 на „Ергенът“ в един от най-коментираните – защото за първи път фаворитът на публиката не се оказа финалният избор на ергена.

