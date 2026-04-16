Вечерта на коктейлът в имението на любовта продължава. Дамите са облечени с елегантни, красиви рокли и очакват с нетърпение възможността да общуват насаме с ергените.

Кристиян и Гориция се усамотяват. Младата жена намеква пред ергена, че приятелката му Елизабет е била „в комбина“ с Доника - която от своя страна е „атакувала“ Елеонора пред всички. Крис отбелязва, че е наясно с нещата, които се случват и че именно психоложката често е в основата на раздорите и оформянето на лагери.

Междувременно Марин пожелава да остане насаме с фаворитката си Михаела. „Може ли да те открадна за малко?“, отправя той въпроса към нея, на който тя моментално откликва.

Марин не си губи времето и започва по същество. Той директно пита Михаела какво мисли за неочаквания, нов ерген – Георги Гатев. „Малко се притесних за минута“, откровен е ергенът, намеквайки, че изпитва известна ревност - защото е забелязал погледите, които двама често си разменят.

Михаела остава шокирана. „Да, още в първия ден той ме извика да си поговорим насаме“, признава тя.

Марин реагира по неочакван начин на тези думи.

Но има ли право той да ревнува – след като сам споделя пред Михаела колко добре са преминали за него последните дни, изпълнени със срещи и емоционални моменти.

Какво още споделиха един пред друг Марин и Михаела и как се стигна отново до страстна целувка


