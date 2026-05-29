„Какво ще ви променят 150 мл гореща вода?“ – този въпрос задава журналистката и писател Мария Касимова в дълъг Facebook пост, който предизвика над 3 хиляди реакции и отвори една неочаквано голяма тема: има ли право ресторант да откаже чаша чешмяна вода на свой клиент?

Историята на Касимова идва само дни след шумен случай в Италия, където туристка заведе дело срещу луксозен хотел в Доломитите, след като ресторантът отказал да ѝ сервира чешмяна вода и настоявал да купува бутилирана минерална вода за 7 евро. Жената стигнала чак до Върховния съд на Италия, но загубила делото. Съдът постановил, че в страната няма закон, който да задължава ресторантите и хотелите да предоставят безплатна чешмяна вода.

В своята публикация Мария Касимова разказва, че посещава малък италиански ресторант в центъра на София с приятели. Понеже спазва хранителен режим, носи собствен протеинов шейк, който трябва да разтвори в 150 мл топла вода. Тогава идва и изненадата.

„Съжалявам, не предлагаме вода на чаша“, ѝ казва сервитьорката, по думите на Касимова.

Журналистката уточнява, че не става дума за безплатна напитка или опит да избегне поръчка – компанията, с която е била в заведението, вече е поръчала храна и газирана вода. Тя дори предлага да плати, но получава отказ. В крайна сметка ѝ предлагат чай, но без пакетчето чай – само водата.

„Въпрос на елементарна човещина е“, пише Касимова и признава, че именно това отношение е оставило „горчив вкус“, въпреки добрата храна и атмосфера. Името на заведението остава неизвестно.

Случаят в Италия: „Водата е човешко право“

Италианската история е още по-драматична. Туристката отседнала в петзвездния Hotel Sassongher в Корвара по време на зимна ваканция през 2019 г. Тя многократно поискала чешмяна вода по време на вечеря, като дори предложила да плати сервизна такса, но получила единствено предложение за бутилирана вода.

След края на почивката жената завела дело за над 2700 евро обезщетение, твърдейки, че водата е „универсално човешко право“. Италианският съд обаче отсъдил в полза на хотела. Според магистратите няма законово задължение ресторантите да предоставят чешмяна вода.

В социалните мрежи темата също предизвика полярни реакции. Някои потребители защитават правото на ресторантите сами да определят политиката си, докато други смятат, че отказът на чаша вода е дребнавост, която разваля цялото клиентско преживяване.

„Това с водата изобщо не мога да го разбера. Топла, студена, все тая. Водата в София от чешмата е годна за пиене и трябва да я предлагат навсякъде безплатно. Тренд е по света по екологични причини. Който иска минерална - да си я плаща“, коментира под публикацията на Касимова потребител.

„А в Англия може да си поръчаш половин варено яйце - в Саутхемптън, например“, пише друг под поста.

Правилата в Европа

Решението предизвика бурни реакции в Европа, защото в различните държави правилата са различни.

Според Euronews във Франция ресторантите са длъжни да предоставят безплатна чешмяна вода, ако клиентът поръчва храна. Заведението е длъжно също така да информира клиентите за това право. Дори през януари тази година ресторант във Вал Торанс беше глобен с 8000 евро именно за отказ да сервира чешмяна вода на клиентите си.

Ръководството на ресторанта обясни, че ситуацията е усложнена от местоположението му. На 3000 метра надморска височина заведението черпи питейна вода от резервоари с филтрирана и пречистена вода, а не от стандартната общинска водоснабдителна система.

След проверката управителят потвърди, че на клиентите вече се предоставя безплатна вода, както се изисква от закона.

В Испания от 2022 г. заведенията трябва да предлагат безплатна чешмяна вода при поискване.

В Италия обаче културата е различна – там бутилираната вода традиционно е част от ресторантското обслужване и искането на чешмяна вода често се възприема като неуместно.

В Португалия ресторантите не могат да отказват чешмяна вода на клиентите.

Във Великобритания пък заведенията, които сервират алкохол, са длъжни да дават безплатна питейна вода.

В много ресторанти в Ирландия е стандартно да се предлага безплатна чешмяна вода.

В Исландия и скандинавските държави безплатната чешмяна вода е много разпространена практика.