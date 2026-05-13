Всяка година, в началото на месец юни, в северното испанско село Кастрийо де Мурсия се стичат множество посетители. Причината е ритуал, известен като Ел Колачо (El Colacho) – „Скокът на дявола“ или „Прескачането на бебета“, който впечатлява много хора. И плаши!

Кулминацията: мъже в костюми прескачат бебета!

Значението на Ел Колачо

Корените на традицията водят началото от около 1620 година и съчетава католически елементи с езически обичаи. По време на фестивала така наречените „колачос“ - мъже, облечени като дяволи в червено-жълти костюми - преминават по улиците. С камшици от конски косъм и силни викове те гонят децата из уличките, съпровождайки ги с обиди и проклятия.

След което многократно се оттеглят, само за да се появят отново миг по-късно, препускайки по улиците и плашейки жителите на селото.

Зрелищната кулминация на фестивала

Несъмнено най-вълнуващ е моментът, в който „колачос“ се засилват и прескачат бебетата, които са поставени върху матраци на земята. Скокът има ясно символично значение - според древното вярване той се смята за вид кръщение за децата, родени през изминалата година.

Вярва се още,че прескачането „отнема“ първородния грях на бебетата и ги предпазват от нещастия, болести и зли духове, уточняват от National Geographic.

След ритуала свещеници благославят децата и ги обсипват с розови листенца – въпреки че случващото се не е част от католическата доктрина и не се подкрепя от официалната църква. Все пак, факт е, че ритуалът се практикува от векове като част от празненствата за Corpus Christi (празника Тяло Христово).

Прескачането на бебета е само една част от големия фестивал, посветен на гоемия църковен празник. Кастрийо де Мурсия празнува в продължение на няколко дни. Тогава улиците се изпълват с хора още рано сутринта, къщите се украсяват, а музика звучи навсякъде. Много хора пътуват специално до градчето, за да присъстват на фестивала.

Традиция с мерки за безопасност

Въпреки оживената атмосфера и на пръв поглед рискованите скокове, фестивалът, който се провежда вече повече от 400 години, протича безопасно. Според медийни публикации и разкази на местни жители досега не е имало инциденти или наранявания на бебетата. Най-вече защото скоковете се упражняват интензивно предварително.

През 2026 г. „Скокът на дявола“ ще се проведе на 7 юни 2026 г.