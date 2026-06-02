Фестивалът „Варнеско лято“ е в разгара си - 34-тото му издание започна на 1 юни във Варна. По традиция, всяка година той се превръща в най-голямата лятна театрална сцена в България.

На фестивала може да видим както отдавна отличили се актьори, така и млади, прохождащи звезди.

Тази година, сред присъстващите са и част от актьорите от сериала „Вяра, надежда, любов“ – Мария Сотирова, която наскоро спечели "Аскеер" за поддържаща женска роля в постановката „Берлин, Берлин и колегата ѝ Борис Кръстев.

Компания им прави Паола Маравиля, която, от своя страна, бе отличена в началото на годината с награда от Съюза на артистите в България „Икар“.

Любопитното е, че тримата актьори се озовават на яхта - при това напълно истинска: с опитен капитан, който навигира плавателния съд в малкото импровизирано пътешествие в открито море.

Пътуването се случва в ранна мрачна сутрин – факт, който не разваля ведрото настроение на тримата млади актьори. „Изключително много се радвам, че съм в компанията на тези две прекрасни жени и мои много близки приятелки“, споделя Борис Кръстев пред камерите на bTV.

Всъщност, тримата неслучайно са заедно на морската яхта – свързва ги не само приятелството, но и участието им в обща постановка. Те играят заедно във „Влюбения дерижабъл“, спектакъл представяща същността и чувствителността на поета и неговото творчество.

„Боговете на България са именно българските поети“, категоричен е Борис, подчертавайки значението на творците, често забравяни от обществото.

„А аз вярвам, че поезията и въобще изкуството е пътят към вечността“, включва се и Паола Маравиля. И емоционално добавя: „Вярвам още и, че поезията не се пише, тя се издишва.“

Тримата актьори споделиха още редица любопитни неща: за щастието, самотата и творческия път. Докъде ги отведоха разсъжденията – както и яхтата, гледайте във видеото: