Преди ден, в Световния ден на театъра, от бяха връчени престижните за страната ни награди „Икар“ от Съюза на артистите в България (САБ).

Церемонията се състоя за 52-и път в Народния театър под мотото: „Да обичаш на инат“, вдъхновено от 80-годишнината от рождението на режисьора Николай Волев (1946-2024).

Статуетката за водеща мъжка роля отиде при Пламен Димов за ролята на Леоне в постановката „Глембаеви“, а за поддържаща мъжка роля – при Веселин Мезеклиев, за ролята на бащата в „Последна стъпка“.

Младата актриса Паола Маравиля – дъщеря на известната Лилия Маравиля направи силен пробив на театралната сцена, след като грабна първия си „Икар“ в категория „Дебют“. Това е признание, което идва не само като личен успех, но и като символично продължение на една от най-разпознаваемите театрални фамилии у нас.

Младата актриса бе отличена за ролите си в „Лицето на ближния“ по текстове на Достоевски и „Влюбеният дирижабъл“. Така тя направи ярко заявяване на таланта си, който тепърва ще се развива – но който вече привлича вниманието на театралната общност.

В публиката бе забелязана и самата майка на актрисата - Лилия Маравиля, докато бършеше сълзите си в прилив на родителска гордост и нежност.

Преди шест дни самата актриса сподели в социалните мрежи снимки със загадъчен младеж, с когото демонстрира изключителна близост. „Не е ли прекрасен?“, написа младата жена към поредицата от кадри, чрез което още веднъж подчерта близките си отношения с младежа.

Голямото отличие за изключителен принос към българския театър бе присъдено на актрисата Анета Сотирова – признание за дългогодишния ѝ път на сцената и яркото ѝ присъствие в културния живот на страната.

Бяха връчени и още няколко обявени по-рано тази година отличия. Певецът Веселин Маринов получи „Икар“ за атракционно и сценично изкуство, излъчен от Гилдията за атракционни сценични изкуства – за популяризиране на българската музикална култура.

Наградата за цирково изкуство, излъчена от Гилдията на цирковите артисти, взе Ненчо Илчев – за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията.

