След политическите теми в „Тази събота“ по bTV разговорът се насочи към културата. В студиото беше журналистът Елица Кънчева, която представи една от темите, които винаги разведряват зрителите – театъра. Поводът е и тазгодишните номинации за наградите ИКАР, където сред номинираните за водеща мъжка роля е актьорът Пламен Димов.

Освен на сцената, зрителите вече могат да го гледат и в новия сериал на bTV „Вяра, надежда, любов“, чиято премиера беше излъчена снощи.

Между болницата и мутренския клуб

В сериала Пламен Димов влиза в ролята на Филип – адвокат на болница, който обаче е свързан и с другия свят на 90-те години. На въпроса дали персонажът му е „от добрите или от лошите“, актьорът отговаря философски:

„То няма абсолютно добър и лош човек. Аз като адвокат на образа си, който по ирония е адвокат, смятам, че той е добър човек, но не винаги използва методите на добрите.“

Историята се развива на две основни места – АГ болница и мутренски клуб. Именно между тези два свята се движи и героят на Димов.

90-те години

Една от целите на сериала е да покаже реалната картина на 90-те години – без романтизирането, което често се среща днес.

„Много се надявам да разбие клишето, че има някаква романтизация на мутренските години. Аз много се надявам да покажем със сериала, че тази работа не е много розова, не е кой знае колко хубаво време.“

Самият актьор е израснал през този период и има ярки спомени от него.

„Това ми е детството. Аз си ги спомням предимно с позитивни изживявания, детски. Разбира се, в квартала ми гърмяха бомби няколко пъти близо до нас. Продаваше се хероин…“

Той разказва и една картина, която е останала силно запечатана в съзнанието му:

„Майка ми и баща ми имаха едно магазинче за хранителни стоки. И си спомням как всеки понеделник влизаше един огромен младеж, който заставаше по средата, нищо не казваше и не излизаше, докато не му се плати каквото трябва.“

Снимка: Антон Кръстев

Една от интересните линии в сериала е, че няма еднозначно „добри“ и „лоши“ герои. Според актьора историята задава и много морални въпроси – например може ли доброто да бъде постигнато чрез престъпление.

„Надявам се сериалът не да дава отговори, а да кара зрителите да се замислят.“

Паралелно със снимките на сериала Пламен Димов е номиниран за наградата ИКАР за водеща мъжка роля. Той споделя, че работата по спектакъла, за който е номиниран, е била важна стъпка в професионалното му развитие.

„Режисьорът работеше по по-различен начин с нас – накара ни да махнем театъра и интонациите. Занимавахме се с някаква груба истинност между нас.“

В личния си живот актьорът е във връзка с актрисата Радина Кърджилова. На въпроса как поддържат любовта извън сцената, той отговаря искрено:

„Аз обичам всичко, което е Радина.“

Двамата са публична двойка, но се стремят да пазят личното си пространство.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

