Холивудската актриса Деми Мур предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като се появи с тотално различна визия по време на ревю на Gucci на Седмицата на модата в Милано. Късият, лъскав боб контрастираше рязко с емблематичната ѝ дълга коса - запазена марка на актрисата от десетилетия. Няколко дни по-късно обаче Мур разкри истината зад трансформацията, която се оказа много по-неочаквана, отколкото феновете предполагаха.

Изненадваща промяна на модния подиум

63-годишната актриса прикова всички погледи към себе си с драстичната си промяна. Из модните среди, имаше много изумени, които веднага започнаха да коментират. Промяната изненада и почитателите ѝ, особено след като актрисата неведнъж е заявявала, че не възнамерява да подстригва дългата си коса. Това породи множество спекулации - защо Деми Мур се е решила на такава дръзка промяна?

Снимка: Getty Images

Разкриването на тайната

Само няколко дни по-късно Деми Мур сложи край на слуховете по време на събитие на марката за грижа за косата Kérastase в Лос Анджелис. Там актрисата се появи отново с добре познатата си дълга коса и обясни, че драматичната прическа всъщност е била временна. Оказва се, че модерният боб е създаден с помощта на перука. Според Мур това е било възможност да експериментира с визията си и да „изследва друга страна от своята личност“. Тя описва този експеримент като „невероятен момент“, който ѝ е позволил да се позабавлява, докато се наслаждава на себе си в друга светлина.

Зад зашеметяващата визия стои дългогодишният ѝ фризьор, който създава късия боб специално за модното ревю. В публикация в социалните мрежи той благодари на актрисата за доверието и споделя кадър от подготовката зад сцената. Според него прическата е била вдъхновена от новата колекция на Gucci и е трябвало да придаде на Мур модерен и дързък вид.

Снимка: Getty Images

Защо актрисата предпочита дългата си коса

Въпреки че експериментите с визията ѝ харесват, Мур признава, че в крайна сметка се чувства най-добре със своята естествена, дълга коса. Тя обяснява, че използването на перуки и допълнителни коси ѝ позволява да задоволи желанието си за промяна, без да се разделя с характерната си прическа. „Когато я пусна и косата ми пада под кръста, това е като да се прибера у дома“, споделя актрисата. Тя е смела и не се страхува да експерементира, а това винаги може да е едно комфортно разнообразие.

