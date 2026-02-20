Броят на видовете паста изглежда почти безкраен. Не е ли удивително как един вид храна може да приеме толкова много различни форми? Пастата е една от най-универсалните основни продукти в кухненския шкаф - просто сварете вода и я овкусете с малко сос и може би с малко протеин.

Колкото и разнообразна да е пастата, ние сме склонни да избираме едни и същи видове отново и отново. Някои видове обаче са чудесни за сервиране на гъсти сосове, докато други са най-подходящи за супи и салати.

28 различни вида паста и какви са най-подходящите сосове за тях

1. Паста ангелска коса

Дългите, деликатни нишки паста тип „ангелска коса“ (известни още като капелини) се сервират най-добре с леки или кремообразни сосове. Тънките нишки могат да се скъсат в гъсти, месни сосове.

2. Фарфале

Използвайте този вид, за да украсите всяко ястие, което изисква малки форми на паста, като например пенне или черупки. Известна е още като панделки.

Снимка: istockphoto.com

3. Букатини

Тези дълги, кухи тръбички, подобни на спагети, са необичайни, но интересни. Опитайте ги в гювечи или азиатски пържени ястия или ги разбъркайте с пресен доматен сос.

4. Диталини

Средно големи, много къси тръбички с гладки страни. Както повечето къси форми на паста, диталини са отлични, когато се използват в супи, салати от паста и зазадържат гъсти сосове.

5. Яйчени нудли

Те придават текстура на супи, яхнии и гювечи, а плоската им форма ги прави идеални за кремообразни сосове.

6. Фетучини

Фетучини е яйчена паста, нарязана на дълги, тесни ленти. Често се сервира със сметанови сосове, както е в класическите Фетучини Алфредо. Можете да използвате фетучини във всяка рецепта, която изисква лингуини или спагети.

7. Фусили

Тази дълга, дебела паста с форма на спирала добавя неочакван обрат към всяка рецепта, която често се приготвя със спагети. Пукнатините ѝ са идеални за поставяне на гъсти сосове , но често се използва и в салати с паста.

8. Джемели

Късата, спираловидна паста, универсалната джемели е подходяща за гъсти сосове, печени ястия и по-леки зеленчукови ястия с паста.

9. Ньоки

Тези малки дъвчащи кнедли от паста – традиционно приготвени от картофи – обикновено се варят и сервират с гъсти сосове. Сосове на доматена основа или с билки и масло също са подходящи.

Снимка: www.marthastewart.com

10. Лазаня

Името на тези дълги, широки нудли е и името на ястието. Лазанята (нудлите) може да бъде както плоска, така и с къдрави краища.

11. Лингуини

Тези дълги, плоски макаронени изделия са малко по-дебели от спагетите. Класическата комбинация в италианските ресторанти е сосът от миди, но можете да използвате тази паста във всяко ястие, което се приготвя със спагети.

12. Макарони

Макароните във форма на тръбички са чудесни за кремообразни запеканки (като макарони със сирене) или салати. Кремообразният сос остава вътре в тръбичките, придавайки вкус на всяка хапка.

13. Маникоти

Тази голяма тръбовидна паста обикновено се пълни със сирене или месен пълнеж и се пече. Повърхността на пастата може да бъде гладка или набраздена.

14. Орекиете

На италиански името на тази паста означава „малки уши“. Обикновено се комбинира със зеленчуци и зехтин, а не с обилни сосове. Малките вдлъбнатини в пастата улавят вкусни парченца месо и зеленчуци.

15. Орзо

Малка паста с форма на ориз, която се използва за добавяне повече текстура към супи и салати.

16. Пенне

Това е паста с форма на тръба, дълга пет сантиметра, която се нарязва диагонално от двата края. Чудесна е с едри месни или зеленчукови сосове , тъй като парченца месо или зеленчуци ще се плъзнат в тръбите на пастата. Подобна е на по-гладките мостачоли, наричани още пене лише.

Снимка: iStock/Instagram

17. Радиоре

Къса, набръчкана паста, подобна на ротини. Прилича на радиатори, откъдето идва и името. Подобно на други форми на паста, радиаторе се открояват в гъсти сосове или се смесват със зеленчуци в салата от паста.

18. Равиоли

Тези малки пълнени възглавнички от тесто за паста са пълни със ситно смлян или нарязан пълнеж - от сирене до месо или пюрирани зеленчуци. Сервирайте равиоли със сос, в супи или просто поляти със зехтин.

19. Ригатони

Късите, набраздени, тръбовидни ригатони могат да се използват с почти всичко, от сосове до салати и печени гювечи.

20. Ротеле

Оформени като колелца на каруца и понякога наричани с това име - тези малки, кръгли макарони са забавни за децата. Използвайте ги, за да разнообразите ястията си.

Снимка: istockphoto.com

21. Ротини

Тези подходящи за деца пасти изглеждат като смачкани тирбушони и често се използват за салата с паста, тъй като парченца зеленчуци ще се залепят за спиралата в ротинито.

22. Черупки

Пастата с черупки се предлага в много различни размери. Напълнете големите черупки със сирене и ги изпечете, както бихте направили с маникоти, използвайте средно големи черупки в гювечи и с месни сосове, а най-малките черупки използвайте в супи и яхнии.

23. Спагети

Това са класическите, дълги, тънки, цилиндрични тръбички, които познавате и обичате. Те са достатъчно дебели, за да не се изгубят в рецептите с месен сос, но и достатъчно тънки, за да се сервират със сметанов сос или дори само с лек дресинг от зехтин и чесън.

Снимка: canva.com

24. Талиатели

Дълги, плоски, тънки нудли, подобни на фетучини. Класическата комбинация е с месни сосове, но можете да използвате и с леки сосове.

25. Тортелини

Пълнените пръстени от паста можете да ядете със сос , да ги сложите в супа или просто да ги поръсите със зехтин. Понякога се продават в различни цветове, с добавяне на цвекло, домати или други оцветители.

Снимка: istockphoto.com

26. Вермичели

Тези дълги нишки паста са по-тънки от спагетите, но по-дебели от „ангелска коса“. У нас са познати още като „фиде“. Можете да ги използвате както бихте използвали и двете.

27. Зити

Тънката, тръбовидна паста зити издържа на обилни сосове и е перфектна за печени ястия с паста.

28. Олимпийски пръстени

Пастата във форма на олимпийските пръстени е специална тематична италианска паста, създадена за Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Тя представлява тестени макарони, оформени като петте взаимосвързани пръстена от олимпийския символ и служи като празнично ястие в Олимпийското село.

Снимка: https://www.instagram.com

