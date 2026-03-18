На 20 март 2026 г. Меркурий, планетата на комуникацията и мисълта, завършва първото си ретроградно движение за годината и се връща към директна посока в знака на Риби. Тази промяна на посоката улеснява постепенното премахване на объркването, неразбираемостта и отлагането, които белязаnd последните три седмици.

Възобновяването на директното движение на Меркурий позволява отблокирането на проекти, които са в застой, и носи по-добро дефиниране на целите. Границата между реалността и интуицията става по-ясна, което позволява на логиката да функционира отново ефективно.

Предаването на информация възвръща плавността си, решенията могат да се вземат с по-голяма сигурност, а дейностите, свързани с транспорта и технологиите, се връщат към нормален ритъм на работа.

Как ще се отрази краят на Ретроградния Меркурий на всяка от зодиите

Овен/ Асцендент в Овен

За родените под зодия Овен, възобновяването на директното движение на Меркурий бележи края на интензивен период на самоанализ. Ако през последните седмици им се е налагало да се сблъскват със стари страхове, тайни или емоционален багаж от миналото, сега мъглата се вдига. Овните успяват да се освободят от блокажи, възвръщайки си умствената си яснота. Те могат да оставят зад гърба си моделите, които са ги държали на място, и са готови да действат с много по-бистър ум.

Телец/ Асцендент в Телец

Родените под знака Телец преодоляват скорошни недоразумения и напрежение в отношенията с приятели или в рамките на групите, към които принадлежат. Периодът на преоценка на обкръжението им е приключил и сега те знаят точно кой наистина резонира с настоящите им ценности. Освен това, дългосрочни проекти, които са в застой или изискват преразглеждане, получават зелена светлина. Комуникацията със сътрудниците се възобновява, което им позволява да стартират отложени инициативи.

Близнаци/ Асцендент в Близнаци

С излизането на Меркурий, техния управител, от ретроградно положение, зодиите Близнаци усещат огромно облекчение в кариерата и публичния имидж. Отлагането на професионални проекти приключва и посоката им става ясна. Грешките са поправени и сега Близнаците отново имат свободата да вземат важни решения, свързани с професията, да стартират нови инициативи и да укрепват репутацията си, без страх да бъдат неразбрани.

Рак/ Асцендент в Рак

Хората, родени под зодия Рак, са свободни от препятствия, свързани с пътувания, висше образование и бюрократични въпроси. Ако плановете за пътуване са били объркани или официалните документи са се нуждаели от преразглеждане, сега нещата са отново на правилния път. Бюрократичните процедури могат успешно да бъдат възобновени. Също така, объркването, свързано със собствените им вярвания и житейски философии, се разсейва, което им дава много по-ясна насока за бъдещето.

Лъв/ Асцендент в Лъв

За Лъвовете, възобновяването на директното движение на Меркурий деблокира сектора на споделените финансови ресурси, дълговете и инвестициите. Забавянията при възстановяване на парични суми приключват. Същевременно преговорите, свързани с бюджети, заеми, наследства или съвместно притежавани активи с партньор, могат да бъдат успешно приключени. Грешките в управлението са отстранени, а дълбоките емоционални дискусии завършват с взаимно разбирателство.

Дева/Асцендент в Дева

Меркурий, управителят на родения, се завръща към директно действие и изчиства водите в сектора на взаимоотношенията и партньорството. Недоразуменията, лошата комуникация и дисфункциите в двойката или бизнес партньорството са разрешени. Сега е оптималното време за подписване на предстоящи договори, установяване на ясни условия за сътрудничество и вземане на важни решения в живота ви като двойка.

Везни/ Асцендент във Везни

Родените във Везни възвръщат ефективния си ритъм в ежедневните си дейности. Недоразуменията с колегите или блокажите от последните седмици са преодолени, което позволява по-добро управление на професионалните задачи. В същото време, възобновяването на директното движение на Меркурий улеснява вземането на ясни решения, свързани със здравето и начина на живот. Независимо дали става въпрос за започване на диета, започване на медицински изследвания или реорганизиране на работната среда, родените във Везни сега се възползват от яснотата, необходима за прилагането на тези промени.

Скорпион/ Асцендент в Скорпион

Възобновяването на директното движение на Меркурий носи яснота в сантименталния сектор. Всякакви обърквания или нерешени ситуации от миналото сега се анализират от различна гледна точка, което улеснява вземането на твърди решения. Комуникацията с партньора или изразяването на романтични намерения отново става последователно, позволявайки на Скорпионите да изразят чувствата си без риск от погрешно тълкуване.

Стрелец/ Асцендент в Стрелец

За родените под знака на Стрелец, завръщането на Меркурий към директно движение носи яснота в семейния и домашния сектор. Препятствията, възникнали при управлението на домакинските дела, вече са преодолени. Общуването с роднините става много по-отворено, което позволява установяването на трайни разбирателства. Решенията за ремонт или промяна на дома могат да бъдат взети без страх от административно объркване.

Козирог/ Асцендент в Козирог

За родените под зодия Козирог, комуникационният сектор се връща към нормален ритъм. Неразбраните съобщения или забавянията в преговорите бързо намират своето решение. Диалозите стават много по-ефективни, което улеснява отстояването на собствените гледни точки пред събеседниците. В същото време се препоръчва да се отложи подписването на договори, като контекстът отново е оптимален.

Водолей/Асцендент във Водолей

Финансовият сектор на хората, родени във Водолей, е отблокиран с завръщането на Меркурий в директно движение. Всички забавяния или блокажи на плащанията вече са отстранени. Фазата на преглед на личния бюджет им е дала ясна перспектива за ресурсите, с които разполагат, което им позволява да вземат изгодни финансови решения.

Риби/ Асцендент в Риби

За Рибите, завръщането на Меркурий в директна позиция в собствения им знак носи значително изясняване на личните цели. Объркването или забавянията, които са повлияли на последните им планове, вече са преодолени. Астралният контекст става оптимален за стартиране на големи лични инициативи, за промяна на имиджа и утвърждаване.

