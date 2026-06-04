Арина Сабаленка отново се превърна в една от най-обсъжданите фигури на „Ролан Гарос“ – не само заради играта си на корта, но и заради впечатляващия си стил. Световната №1 в женския тенис привлече вниманието с изключително луксозни бижута, носени по време на мача си срещу Диана Шнайдер, както и с емоционалното си изказване след драматичната загуба.

Бижута с над 200 карата на корта в Париж

Още с излизането си на кортовете в Париж, Сабаленка се открои с колекция бижута, създадена специално за нея от луксозната марка Material Good. Според международни издания тя носи многоредни колиета, които са с над 200 карата гранати и 23 карата диаманти. Цветът им е вдъхновен от червената настилка на „Ролан Гарос“ и динамиката на играта ѝ.

Част от бижутата са специално проектирани така, че да бъдат едновременно ефектни и функционални – стабилни при движение и съобразени с натоварването по време на професионален мач. Луксозният комплект включва няколко реда колиета и обеци, които превръщат визията ѝ в една от най-запомнящите се на турнира.

След мача срещу Диана Шнайдер, в който Сабаленка претърпя болезнена загуба, тенисистката се появи пред медиите в емоционално състояние, което контрастираше рязко с бляскавата ѝ визия.

Множество международни медии отбелязват, че тя често се появява пред журналистите директно след мачовете си, без да сваля аксесоарите от корта.

Емоционалният срив след загубата

Истинската драма обаче дойде след края на двубоя с Шнайдер. След като изпусна аванс и загуби с 3:6, 7:5, 6:0, Сабаленка призна, че е преживяла тежък емоционален срив и дори е обмисляла отказване от тениса.

„Няма мисли, няма емоции. Просто искам да се откажа от тениса“, казва тя в интервю след срещата.

Снимка: Getty Images

В други свои коментари тя описва състоянието си като „тъмна дупка“, в която не е успяла да се справи психически след пропуснатите възможности в ключовите моменти на мача.

Въпреки тежката загуба и силната емоционална реакция, Сабаленка подчертава, че ще има нужда от време, за да се възстанови психически, преди да продължи сезона.

Някои фенове на звездата се чудят как успява да се представя добре на корта с тежките бижута. нейният отговор:

„За мен е важно да изглеждам добре. Ако се чувствам добре, се представям по-добре и се чувствам страхотно.“

С толкова скъпи бижута неизбежно идва и въпросът за сигурността. А отговорът на тенисистката предизвика усмивки сред журналистите.

„Годеникът ми е нещо като моя охрана. Имам си екип. Имам Джейсън и моя физиотерапевт, който тренира жиу-жицу, така че се чувствам доста сигурна, докато се разхождам.“

Припомняме, че след годежа си, Сабаленка се появяваше на кортовете с годежния си пръстен с огромен диамант.

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