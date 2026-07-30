Варената царевица е задължителна през лятото! Много хора все още вярват, че кочаните трябва да се варят почти час. Опитните готвачи обаче твърдят, че това не е необходимо и че с един прост трик царевицата може да се сготви само за 10 до 15 минути и да остане сочна, мека и вкусна.

Тайната не е във времето за готвене, а в подготовката, преди да ги сложите в тенджерата. Краткото накисване на кочаните в подсолена вода помага на зърната да запазят влагата и да се сварят равномерно, така че времето за готвене се намалява значително и царевицата остава сочна и ароматна.

Как да приготвим царевицата

Когато купувате, обърнете внимание на копринените нишки под кочаните. Ако са влажни и меки, царевицата е прясна, а зърната ще бъдат сочни. Внимателно отделете кочаните и проверете няколко зърна – те трябва да са ярко жълти, твърди и без тъмни петна.

Преди готвене почистете кочаните от листа и копринени нишки. Разтворете около 30 грама сол в литър вода и накиснете царевицата в този разтвор за поне три часа. Това ще позволи на зърната да абсорбират достатъчно влага, което ще съкрати времето за готвене и ще им помогне да останат сочни и меки.

Ако имате достатъчно време, можете да накиснете царевицата сутрин и да я сготвите преди вечеря.

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Хитринки за варенето

Поставете накиснатите кочани в тенджера с вряща, леко подсолена вода. По желание можете да добавите дафинов лист, няколко семена от кориандър или щипка кардамон, за да подсилите аромата.

След като водата заври, намалете котлона, покрийте тенджерата и гответе царевицата за 10 до 15 минути. Няма нужда водата да ври силно – кочаните ще се сварят равномерно благодарение на силната температура и парата.

За да проверите дали царевицата е готова, пробийте зърното с клечка за зъби. Ако преминава лесно, царевицата е сготвена и готова за сервиране.

Когато приключите с готвенето, не изваждайте кочаните веднага от тенджерата. Оставете ги да престоят в горещата вода, в която са били варени, за няколко минути, за да запазят сочността си и да поемат лекия аромат на подправките.

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Сервирайте сварената царевица с малко масло и сол, а ако желаете, можете да я запечете за кратко на грил или да я запържите в тиган за хрупкава коричка и още по-интензивен вкус.