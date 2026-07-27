Лятото е в разгара си, а участниците от „Ергенът“ вече са загърбили емоциите от романтичното риалити – и са ги заменили с морски приключения. Далеч и от шума на големия град и забързаното ежедневие, те се наслаждават на лежерна ваканция, която с удоволствие споделят със своите последователи.

И вместо напрегнати церемонии и романтични срещи, сега дните им преминават сред плажове, кристална вода, коктейли и много усмивки.

Ето къде отидоха някои от най-популярните участници в „Ергенът“.

Михаела бе една от най-ярките участнички в последния, 5-и сезон на риалити шоуто. И макар да не спечели любовта на Марин, ергенът, за чието сърце се бореше от самото начало, по всичко изглежда, че не съвсем страда от това. Напротив – тя се е отдала на слънчеви моменти в компанията на приятели край морския бряг.

Още от средата на месец юли, Цвети Велева е в морско настроение. Тя сподели множество кадри в социалните мрежи от плажа в Гърция, изпълнени с много екзотика и секси снимки по бански. До нея неотлъчно е и малкият ѝ син.

Виктория Асенова е избрала малко по-различна почивка. В последните дни тя е в луксозен СПА хотел в Самоков. „Чувствам, че лятото ме е превзело…“, пише тя към кадрите, на които позира край басейна.

Морска е ваканцията на Маги Томова, финалистката в сезон 3 на „Ергенът“. Тя се наслаждава на красиви залези, които я провокират към житейски размисли. „Смисълът на живота всъщност е изненадващо прост-да го живеем осъзнато и да му се наслаждаваме, докато имаме тази възможност. Не отлагай живота за утре, защото никой не ти е обещал, че ще го има. Избирай това, което обичаш и което те кара да се чувстваш щастлив още днес“, пише Маги в Instagram профила си.

Евгени Генчев, харизматичният ерген от сезон 2 на романтичното риалити, е избрал Гърция за своята почивка. Той демонстрира атлетична фигура и мускули на плажа – тренирайки с две дини в ръце. Упражнението не изглежда лесно, но той се справя без проблеми.

За разлика от Евгени, Виктор Иванов от „Ергенът: Любов в рая“ се е отдал на доста по-сериозни занимания. Дори и на плажа, той, като един истински бизнесмен, не спира да работи.

Най-нестандартна е ваканцията на Илияна, избраницата на Стоян от последния сезон на „Ергенът“. Тя се е спряла на планината – където сред прохладата ѝ, тренира голф. „Да опитваш нещо ново, защото самото опитване носи удоволствие“, пише тя към поредицата от снимки, на които я виждаме с голф стик в ръка и в подходящо спортно облекло.

Да си припомним какво сподели Михаела сред участието си в "Ергенът" пред Ladyzone.bg:

