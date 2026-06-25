Виктор Иванов, един от финалистите в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ по bTV, си е променил формата на носа. За промяната във визията си разкри самият той, като сподели снимки преди и след естетическата намеса в Инстаграм профила си. По неговите думи промяната е постигната с нехирургичен подход, а само с филъри и ботокс.

„Промяната е постигната с филъри и ботокс – нехирургичен подход, който може значително да подобри профила и формата на носа. Истината е, че в определени случаи филърите и ботоксът могат да бъдат чудесна алтернатива – по-малко инвазивна, по-достъпна и с много по-кратък възстановителен период“, заявява той в социалната мрежа.

„Освен това дават възможност човек да види как би изглеждала подобна промяна, да свикне с новия си профил и да се почувства уверен и спокоен да предприеме по-сериозна стъпка, а именно ринопластика“, допълва още Иванов.

Кой е Виктор Иванов

Финалистът в "Ергенът: Любов в рая" Виктор Иванов е от Троян. Той е бизнесмен със солидни финансови успехи. Амбициозен предприемач, той смело балансира между две различни сфери - IT бизнес и производството на шоколади с афродизиак. Българският „Форбс“ го нарежда сред най-успешните млади бизнесмени. Не парадира с финансовите си възможности, въпреки че носи часовник за 30 хиляди. Възпитан, учтив, балансиран, трудно може да бъде изваден от равновесие. Никога не е страдал от липса на женско внимание. Готов е да създаде семейство и знае какво търси - не просто красива спътница, а равностоен партньор.

„Бих избрал Илон Мъск или Джеф Безос – за да видя как мислят хората, които променят света. Интересно ми е да вляза в ума на някой, който вижда бъдещето 20 години напред“ – така Виктор отговори на въпроса "Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?" в блиц интервю на Ladyzone.bg преди старта на шоуто.

"На въпроса на какво иска да научиш бъдещата си дъщеря/син, той отговори така: „На дисциплина, трудолюбие и морал – за мен това са едни от най-важните качества у един човек и едни от най-предопределящите фактори за успех“. Какво още не знаете за него – разберете от Лексикона ни:

Финалът на "Ергенът: Любов в рая"

Финалният епизод на „Ергенът: Любов в рая“ донесе истинска буря от емоции, романтика и неочаквани обрати. Кулминацията на романтичното предаване завърши с пет пръстена и две рози, които промениха живота на участниците. В навечерието на финалното решение, размяната на лични писма между дамите и ергените беше сред най-напрегнатите моменти. Обръщенията разкриха дълбочината на чувствата, страховете и надеждите, които повлияха на крайния избор.

Припомняме, че Дениз и Виктор бяха една от петте сгодени двойки на финала на романтичното шоу. Предприемачът беше най-категоричен от всички мъже.

„Искам да ти дам цялата сигурност и спокойствие на този свят! Дениз, ще станеш ли моя жена?“, попита той психоложката, в която се влюби до лудост.

А тя, сигурна в общото им бъдеще, прие предложението и пръстена.Тогава тя призна, че най-важното за нея е мъжът да бъде добър. Тя харесваше във Виктор, че е отговорен и се надяваше някой ден да бъде нейн съпруг. Дениз прие предложението, виждайки във Виктор бъдещ съпруг и баща на техните деца.

Раздялата с Дениз Хайрула

Впоследствие в участието си в "Надкаст" ергенът Виктор Иванов направи шокиращи признания за моментите в "Ергенът: Любов в рая", връзката си с Дениз и детайли за края ѝ. Предприемачът отговори на всички слухове пред Неделчо Богданов и Слави Туджаров. Виктор разкри, че след края на снимачния процес, двамата продължават като двойка и извън риалитито, но не за дълго - около 2 месеца, като се разделят през август. Заедно прекарват едно споделено лято, изпълнено както с красиви, така и множество неприятни моменти.

Той разкри, че дори са ходили на море по българското черноморие, по почивки в чужбина - Испания и Албания, но констатира: "Ние живеем в коренно различни светове, несъвместими са."

Предприемачът сподели в подкаста сурови подробности за случилото се между него и психоложката, наример това, че тя го е тормозила вербално, както и че се е опитала да вложи и физическо насилие.

"Предприех легални действия срещу нея, наложи се да намесим органи, тъй като тя прекаляваше", продължи той.

Виктор допълни, че тя непрестанно му е звъняла през нощта, отправяла е заплахи към близките му хора и ги е тормозила.

"В един момент не можех да повярвам какво преживявам", каза той.

Според него тя е влязла в предаването, за да "изчисти имиджа си". Самият той разказа за техни разговори, в които са объждали нейното минало, за което всички разбраха, по време на излъчването на предаването. Виктор категорично заяви, че не би искал такава майка за децата си.

Нова любов - Кристина от "Ергенът: Любов в рая"

Но любовта се случва и извън рая! През декември 2025 г. Кристина и Виктор официално обявиха връзката си с красиви кадри в социалните мрежи. Въпреки че двойката не беше очаквана от зрителите на "Ергенът: Любов в рая", двамата изглежда градят сериозна връзка.

Предприемачът за първи път публикува общи снимки на него и половинката му, след неуспешната му връзка с Дениз Хайрула, която приключи няколко месеца след края на предаването. Юристката се се вижда на два кадъра - един, на който позира с Виктор и един в топло джакузи и се вижда, че му дава "наздраве" с шампанско.

Става ясно, че новата романтична двойка е на почивка в планината. На останалите фотоси правят впечатление красиви ястия и приятна обстановка. Под поста си Виктор написа: "Минерална вода. Студено шампанско. Добра компания. Защото знам не само как да работя, но и как да си почивам".

Припомняме, че по време на предаването Кристина и Петър бяха една най-сигурните двойки за сезона, като той дори ѝ предложи пръстен на финала и двамата се сгодиха. Въпреки красивото развитие на историята им, взаимоотшенията им не са продължили дълго.

"Не сме били готови за тази крачка. Веднага щом излязохме, осъзнахме, че заедно нямаме бъдеще и сложихме край на взаимоотношенията си", каза тя в ефира на "Преди обед".

Как ще продължават да се развиват отношенията на двойките, предстои да разберем!

Вижте повече за Виктор от „Ергенът: Любов в рая“ в следващото видео: