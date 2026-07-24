Красивата коса не зависи само от качествените продукти, а и от начина, по който ги използваме. Именно това стои в основата на специалния италиански метод за миене на косата – ритуал, който според известния италиански фризьор Росано Ферети се предава от поколение на поколение и поставя здравия скалп в центъра на грижата за коса.

Всичко започва със скалпа

Според специалистите красивата и силна коса започва от здравия скалп. Вместо шампоанът да се нанася хаотично, италианската техника препоръчва той да се разпредели в пет основни зони – по линията на челото, на темето, от двете страни на главата и в областта на тила. Така продуктът се разпределя равномерно и почиства цялата повърхност на скалпа.

Масажът е задължителна част от ритуала

След нанасянето на шампоана следва нежен масаж с върховете на пръстите, а не с ноктите. Кръговите движения стимулират микроциркулацията, подпомагат снабдяването на кожата с кислород и превръщат миенето на косата в релаксация, подобна на процедура в спа салон.

Защо се препоръчва двойно измиване?

Италианските експерти съветват косата да се измива два пъти. При първото нанасяне се използва малко по-голямо количество шампоан, което премахва натрупаните замърсявания, себум и остатъци от стилизиращи продукти. Второто измиване изисква по-малко продукт и осигурява по-дълбоко почистване, като позволява активните съставки да действат по-ефективно.

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Не бързайте при изплакването

Една от най-честите грешки е недостатъчното изплакване. Остатъците от шампоан могат да натоварят скалпа и да направят косата по-бързо омазняваща се. Затова специалистите препоръчват да се отделят няколко допълнителни минути за обилно изплакване с вода.

Грижата за косата като ежедневен ритуал

В Италия поддържането на косата се възприема като част от ежедневната грижа за себе си, подобно на грижата за кожата. Според Росано Ферети именно постоянството, правилната техника и вниманието към детайлите са причината италианките да са известни със своите здрави, плътни и блестящи коси.

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Подходящ ли е този метод за всеки?

Техниката може да бъде приложена при повечето типове коса, независимо дали е права, къдрава, тънка или гъста. Най-важното е шампоанът да бъде съобразен с нуждите на скалпа, а миенето да не се превръща в прибързана ежедневна задача. Експертите подчертават, че правилното почистване е първата и най-важна стъпка към по-здрава, жизнена и красива коса.