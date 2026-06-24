Лавандуловото масло е сред най-популярните етерични масла в света на натуралната грижа за красотата. Освен с успокояващия си аромат, то се свързва и с редица потенциални ползи за косата и скалпа. Според специалисти от Healthline, лавандуловото масло може да стимулира растежа на косата и да подпомогне здравето на кожата на главата.

Какви са ползите от лавандуловото масло за косата?

Може да подпомогне растежа на косата

Лавандуловото етерично масло привлича вниманието на специалисти заради потенциала си да стимулира растежа на косата. Изследване от 2016 г., проведено върху лабораторни животни, установява, че при локално приложение космите растат по-бързо, стават по-дебели и по-гъсти. Макар че са необходими още проучвания върху хора, резултатите предполагат, че маслото може да бъде полезно при изтъняване на косата и някои форми на косопад.

Има антимикробни свойства

Лавандулата притежава естествени антимикробни качества, които могат да възпрепятстват развитието на определени бактерии и гъбички. Това я прави потенциално полезна при състояния като сърбеж на скалпа, пърхот и някои леки раздразнения.

Може да успокои раздразнения скалп

Лавандулата отдавна се използва като домашно средство при кожни раздразнения. Някои проучвания показват, че локалното приложение на лавандулово масло може да намали възпалението и да подпомогне възстановяването на кожата. Това я прави подходяща за сух и чувствителен скалп.

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Ароматът ѝ действа релаксиращо

Ползите не се изчерпват само с грижата за косата. Ароматът на лавандулата е добре познат със своето успокояващо действие. Някои изследвания показват, че вдишването на аромата може да подобри настроението и да намали усещането за напрежение и стрес.

Как да използвате лавандулово масло за косата?

Масаж на скалпа

Един от най-популярните начини е масажът на скалпа с разредено лавандулово масло. Етеричното масло никога не бива да се използва директно върху кожата. Смесете го с базово масло, например кокосово или масло от жожоба. Нанесете сместа върху скалпа с леки масажни движения, оставете да подейства между 5 и 10 минути и след това измийте косата. Някои хора предпочитат да оставят маската през нощта за по-интензивна грижа.

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Добавяне към шампоан или балсам

Можете да добавите няколко капки лавандулово масло към шампоана или балсама си. Това е лесен начин да се възползвате от аромата и потенциалните му ползи за скалпа. Лавандуловото масло често присъства в състава на серуми и маски за коса. Тези продукти могат да помогнат за поддържането на косъма хидратиран и да намалят накъсването.

Има ли странични ефекти?

Както при всички етерични масла, важно е лавандуловото масло да се използва внимателно. Високите концентрации могат да раздразнят кожата и да предизвикат зачервяване, обрив или сърбеж. Затова винаги трябва да бъде разреждано с базово масло преди употреба. Ако забележите признаци на алергична реакция, прекратете употребата и се консултирайте със специалист. Също така избягвайте контакт с очите и не приемайте етерично масло вътрешно без лекарска препоръка.

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