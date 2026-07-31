Често мислим за грешките в миналото и за пропуснатите възможности. Склонни сме да насочваме енергията си в разсъждения какво щеше да стане, ако тогава бях направил това или онова. Но вместо да търсим мъдрост в миналото, нашата сила е в настоящето – да направим нещо сега с живота си. Борейки се с миналото, непрекъснато саботираме своето щастие. За да започнем разкъсването на оковите, които сами сме сложили, най-напред трябва да разберем кои са токсичните мисли, пречещи на собственото ни щастие.

1. Самотна/самотен съм

Продължаваме да смятаме, че единствено любовта ще ни направи щастливи, защото няма да сме сами. Но проблемът не е, че сме сами.

Когато човек открие любовта, той не изисква от нея извършването на някакъв ремонт. Любовта е за да й се наслаждаваме и да я споделяме, без да изпадаме в капана на зависимостта от нечие присъствие в живота ни.

Да си сам означава да изпиташ дискомфорт. Защото си притиснат до стената най-накрая да седнеш насаме с мислите си. Когато осъзнаете, че сте сам, ще започнете да оценявате своята компания. Тогава ще разберете защо хората ви харесват като човек и защо биха искали да са с вас.

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Вместо да се жалвате, че се чувствате самотни, кажете си, че достатъчно цените своята собствена компания. Просто се наслаждавате на самодостатъчността си.

2. Не харесвам тялото си достатъчно

Достатъчно според кого не харесвате тялото си? Според себе си? Според мъжа до себе си? Според обществото и социалните медии? Вашето тяло няма нищо общо с чуждите мнения, затова не бива да се влияе от тях.

Вашето тяло е защитата, която обгръща сърцето и ума ви, вашата душа и личността, за която сте отговорни. Не можете да размените тялото си с нечие чуждо, затова спрете да атакувате сами себе си. Можете да обичате себе си, подобрявайки онова, с което разполагате. Тялото ви се нуждае от грижи точно като дете, за което отговаряте. Хранете го добре. Укрепвайте го. Къпете го. Обожавайте го. Дайте му почивка и след това го покажете да света.

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Вместо да се упреквате за външния си вид, кажете си, че тялото ви е дар, който оценявате и развивате.

3. Не харесвам работата си

Нека да сме честни: кои са вашите умения, с които ще помогнете на другите и в края на деня ще се чувствате добре от този факт? Можете ли да направите още повече?

Казват, че тайната на щастието се крие в даването, а не в получаването. В трудните времена, през които преминава човечеството, няма как да не мислим за парите и за дългите часове, прекарани на работното място. Но не забравяйте, че най-напред трябва да отговорите на въпроса какво можете да направите, за да допринесете за света около себе си. Може би работата не е истинският проблем, колкото това как се справяте и как се държите, и най-вече дали преследвате първоначално поставените си цели.

Вместо да се оплаквате, че не харесвате работата си, фокусирайте се върху онова, което можете да дадете, учейки се на смирение.

4. Хората не ме харесват

Вие сте човекът, с когото прекарвате най-много време. Целия си живот сте прекарали в това да бъдете себе си. Станали сте свидетели на преодоляването на редица предизвикателства с всички произтичащи победи, с всички загуби. Помислете кой е човекът в отражението на огледалото – вашето най-добро Аз.

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Вие не сте „хората“. Спрете да търсите мнението на хората за вас. Онези, които дори не ви познават, не могат да ви казват кой сте и дали се справяте. Вие решавате това.

И когато осъзнаете, че вие имате контрол, ще усетите колко хубаво е чувството да сте себе си. Сега е времето да се фокусирате върху това да бъдете своята най-добра версия.

Вместо да мислите дали другите ви харесват или не, най-напред заобичайте себе си, а после и другите.