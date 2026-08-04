Слънцезащитните продукти са задължителни, особено през лятото, но редовната им употреба често оставя жълти следи по любимите ви светли дрехи. Основната причина за този проблем е химическият филтър авобензон, който при контакт с желязо от вода създава петна, подобни на ръжда. С правилния подход и подходящи средства белотата на тъканите може да бъде възстановена напълно, без да се повреди материалът.

Основният виновник за жълтите петна по белите тениски е авобензонът, широко използван оксид в слънцезащитните продукти. Когато тази съставка се абсорбира в тъканта и след това влезе в контакт с твърда вода, съдържаща железни йони, протича реакция, която образува тъмно жълти или оранжеви петна.

Редовното пране с препарат в този случай само влошава проблема. Хлорът от белината допълнително фиксира тези петна във влакната, правейки ги още по-видими и трудни за премахване.

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Най-ефективните методи за почистване на замърсяванията

Най-ефективният начин за премахване на пресни петна е да направите паста от сода бикарбонат и прясно изцеден лимонов сок. Нанесете сместа директно върху засегнатата област и я оставете да действа около 30 минути.

Киселината в лимона разрушава химическата връзка в петното, докато содата за хляб извлича мазнините от крема. След нанасяне, дрехата трябва да се изплакне със студена вода преди редовно пране в пералня.

Ако петното е прясно и съдържа висок процент мазнини, обикновеният течен препарат за миене на съдове дава бързи резултати. Втрийте няколко капки директно върху петното с мека четка или с пръсти.

Оставете сапуна да действа 15 до 20 минути, за да разгради маслените компоненти на лосиона. Този метод е особено ефективен за памучни тъкани и спално бельо.

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Алтернативен метод за по-издръжливи тъкани е да накиснете дрехата в разтвор от бял оцет и вода в съотношение 1:1. Оцетът неутрализира отлаганията на железни минерали, които причиняват жълтия цвят.

Дрехите трябва да се оставят в разтвора за 30 до 60 минути. След това се перет на нормална програма, но без използване на препарати на хлорна основа.