Що се отнася до разделянето на светлите и тъмните дрехи, всяка добра домакиня е професионалист. Някои дори купуват два отделни коша за пране, специално за тази цел и това също може да бъде от известна полза. Но перете ли светлите и тъмните дрехи по правилния начин? Знаем, че цветните трябва да се перат в студена вода, но как да запазим белите нюанси?

Оказва се, че температурата, която избирате за бели дрехи, също може да окаже огромно влияние – избраната температура може да доведе до посивели, мръсни тъкани или такива, които всъщност изглеждат свежи и блестящи. Експертите по пране споделят най-добрата температура за получаване на възможно най-чисти и свежи бели дрехи.

Най-добрата температура на водата за пране на бели дрехи

„Топлата вода обикновено е най-добрият избор за поддържане на белите дрехи чисти и ярки“, обяснява Решел Баланцат, основател и изпълнителен директор на бутиковата перилна услуга Juliette. „Тя активира перилния препарат по-ефективно от студената вода и помага за премахването на замърсяванията, остатъците от дезодорант и следите от ежедневните дейности, които могат да доведат до замърсен вид на белите дрехи с течение на времето.“ За повечето перални машини топлата вода е между 32 и 38°C.

Снимка: Canva

Мишел Пиомбино, експерт по пране и главен учен в Purex, препоръчва прането на бели дрехи, изработени от по-здрави материи (като памук), в гореща вода, тъй като те могат да издържат на топлината, както и спално бельо и кърпи.

Например, никога не трябва да перете дрехи с петна от кръв в гореща вода, за да избегнете залепването им. „Платове като коприна, дантела и вълна също не трябва да се перат в гореща вода, тъй като това може да причини повреда на материалите“, казва Пиомбино.

Студената вода може да бъде полезна и за определени цветове и материали. Баланцат казва, че е най-подходяща за деликатни тъкани и дрехи, склонни към свиване, тъй като температурата може да предотврати износването и избледняването с течение на времето. Тъмно оцветените дрехи и спортните дрехи с еластични влакна също са идеални за студена вода, казва Пиомбино.

Снимка: Canva

Други начини да запазите белите дрехи ярки

Перете белите дрехи отделно от тъмните и цветните.

Избягвайте претоварването на пералнята, за да могат дрехите да се изплакнат добре.

Използвайте ефикасен препарат, който може да осигури мощно почистване при всякакви температури.

Пропуснете омекотителя за бели дрехи. „Той може да остави покритие, което намалява яркостта“, казва Баланцат.

Добавете избелител на кислородна основа, за да премахнете безопасно натрупванията от време на време.

Сушете белите дрехи на слънчева светлина, когато е възможно, казва Баланцат, защото естествената светлина помага за изсветляване на тъканите.

