Дизайнерът Даниел дел Вале направи запомнящ се дебют на модния подиум по време на Седмица на модата в Лондон 2026 г. Самоукият художник и дизайнер, родом от Южна Испания и водещ лондонски цветар, представи изненадваща колекция, озаглавена „Нарцисистът“. Рядко се среща някой, който да смесва мода и скулптури толкова естествено, без да става кичозно. А още по-рядко е за първа колекция да има толкова високо техническо майсторство.

В просторна, изпълнена със светлина зала в центъра за творчески изкуства Ladbroke Hall в западен Лондон, моделите дефилираха под звуците на класическо пиано, със свежи лалета, завързани за обувките им, оставяйки следи от настъпани венчелистчета и нежни стъбла.

Присъствието на керамика навсякъде напомня за андалусийското наследство на дел Вале: твърд топ с цветя, елек, направен от десетки малки саксии, синя ваза (с гербери, стърчащи отгоре), която сякаш беше смачкана от панделка, с която беше завързана около гърдите на модела.

Снимка: Reuters

Други визии също бяха впечатляващи – например топ, покрит със зеленина, като жива растителност върху гърдите, или мозаечна тениска с натюрморт на цветна саксия... и още толкова изненадващи модели, които накараха публиката да се изправят и да погледнат отблизо всеки детайл.

Въпреки тежестта и необичайната форма на някои от дрехите, те бяха внимателно проектирани да стоят върху тялото така, че по някакъв начин да не изглеждат неудобни за носене.

Снимка: Reuters

Дел Вале обясни, че в колекцията са преплетени десетки препратки към личните му хобита и семейни истории, от флоралните бродерии, обсипани с панделки, които са почит към баба му (тя го е научила да шие като дете), до акценти с хляб в чест на баща му, който е пекар.

„Когато бях по-млад, работех с него в пекарната“, каза дел Вале. „Така че направихме това произведение в сътрудничество.“

Колекцията е създавана в продължение на три години, вечер и през уикендите – често преминавайки през множество промени и дълъг процес на опити и грешки, преди да се реши, че дадено парче е наистина завършено.

Снимка: Reuters

Разгледайте всички снимки в Галерията по-горе.

Как е отделил време и ресурси да създаде всичко това, докато е работил редовно?

Той определя работата си като неговата „медитация“, както споделя пред Vogue. „Дори да съм изтощен, създаването, правенето на неща с ръцете ми е много медитативно. Така че винаги правя нещо и това ми помага.“

„В идеалния случай виждам произведенията в галерия или музей. Знам, че е модна колекция, но ги разглеждам като скулптури, а не като дрехи. И когато ги проектирах, мислех и как биха функционирали като предмет, не само като дрехи.“

В резултат на това дел Вале остава несигурен какъв точно ще бъде следващият му ход – въпреки че вече е набелязал да прави мебели и е малко вероятно да започне да произвежда сезонни модни колекции.

