На церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 2026 г. не толкова роклите, а един по-фин и деликтен аксесоар бързо привлече вниманието на модните критици - брошките. Все повече актьори избраха да добавят този класически елемент към визията си, превръщайки го в основен акцент на червения килим.

От ретро детайл до символ на висок моден вкус

Брошките дълго време се свързваха предимно с дамската мода или с ретро визии. Винтидж рокля с брошка или пък сако с широки рамена. Днес обаче те се завръщат с ново послание - като израз на индивидуалност и елегантност. На Оскарите 2026, брошките бяха използвани по различни начини: върху ревери, ризи, дори основен акцент на цялостния тоалет.

Звездите, които зададоха тренда

Някои от най-големите имена в киното демонстрираха как един малък аксесоар може да трансформира визията. Брошките варираха от минималистични метални форми до пищни, обсипани със скъпоценни камъни дизайни. Всеки избор носеше собствено послание, но една брошка направи на-силно впечатление - тази на Леонардо Ди Каприо, която бе във формата на пчела се превърна в една от най-коментираните на вечерта. Златният аксесоар на Boucheron беше носен като почит към Bee - социално движение, посветено на спасяването на пчелите и другите опрашители. То е част от инициативите на Re:wild - екологична организация с нестопанска цел, съоснована от Ди Каприо през 2021 г.

След него и други известни личности се включиха в тенденцията. Стилистката от Лос Анджелис Клоуи Такаянаги подбра брошки за двама свои клиенти — Стърлинг К. Браун и Кумейл Нанджиани. Браун носеше брошка с флорален дизайн от базирания в Ню Йорк бижутер Fred Leighton, докато Нанджиани избра платинена и диамантена брошка от 40-те години на ХХ век, подбрана от Майкъл Саидиан от Unique Vintage & Estate Jewelry. Друг популярен стилист също заложи на брошките, като оформи визията на певеца и рапър Shaboozey. Той се появи на сцената по време на музикалното изпълнение на „Sinners“ с песента „I Lied to You“, носейки винтидж брошка от Briony Raymond.

Защо брошките са толкова актуални?

Модните експерти посочват няколко причини за възхода на брошките:

Те позволяват изразяването на индивидуалния стил и личен почерк без драстична промяна в облеклото.

Добавят артистичен и често символичен елемент.

Лесно се адаптират към различни стилове - от класически до авангардни.

