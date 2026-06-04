С настъпването на по-топлото време неутралните маникюри отстъпват място на по-смели и игриви визии, а една от най-сладките тенденции в момента са ноктите с декорации и по-специално - такива с калинки. Тази тенденция вече завладя социалните мрежи! Новата вълна в декорациите за маникюр залага на още повече цвят, фантазия и настроение – малки детайли, които превръщат ноктите в миниатюрно платно за рисуване.

Тенденцията включва разнообразни интерпретации – от минималистични акценти върху нежен млечен лак до по-дръзки 3D дизайни с флорални мотиви и ярки основи. Както отбелязват експерти в областта на маникюра, именно свободата на интерпретация прави визията толкова популярна: тя може да бъде едновременно деликатна и закачлива или напълно артистична и ефектна, в зависимост от личния ви стил.

Идеи за дизайни

Френски маникюр с калинка

Този дизайн може да бъде много цветен или пък да остане класически - независимо от цвета, който ще изберете за дъгата в края на нокътя, едва ли ще сгрешите. Малкият детайл с калинката внася още повече настроение, което ви дава пълна свобода да изберете цвета за френския маникюр, без да се притеснявате, че може да изглежда прекалено.

В социалните мрежи множество дами споделят своите интерпретации на тренда, като дори разнообразяват простотата на френския - с точки, блясък и какво ли още не.

Много маникюристи зпаочнаха да експериментират и с дизайна на самото животинче. Някои представиха такива с ефект котешко око, вместо обикновен червен лак. Други пък залагат изцяло на броката.

Снимка: Pinterest

Калинка с 3D релеф

Знаете ли, че можете да накарате малката рисунка върху нокътя ви да изглежда досущ като истинска?

След като вашият маникюрист нарисува миниатюрния дизайн, може да добави по-гъст прозрачен гел, който да запази формата си след изпичане под UV светлина. По същия метод можете да добавите и цветя между калинките - доза реализъм върху листенцата.

Снимка: Pinterest

А интересните декорации по ръцете наистина се зъвръщат на мода. Освен калинките някои залагат на пчели, цветя и зелени растения. Възможностите са безкрайни!

Снимка: Pinterest

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