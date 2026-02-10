Зимните олимпийски игри отдавна не са само спорт. Те са сцена за стил, идентичност и малки детайли, които разказват големи истории. Един от най-неочакваните, но и най-впечатляващи акценти тази година са маникюрите на спортистите.

От минималистични дизайни до истински миниатюрни произведения на изкуството – ноктите се превръщат в още един начин атлетите да покажат гордостта си, националната си принадлежност и олимпийски дух.

Маникюри с послание на Милано-Кортина 2026

На снимките виждаме ясно изразена тенденция:

Цветовете на националните флагове на

Олимпийските кръгове

Надписи като "2026" и "ITA"

Цветовете червено, жълто, синьо, зелено

Тези детайли носят емоция, история и се превръщат в личен сувенир от Игрите. Маникюрът отдавна не е просто козметичен детайл, а част от цялостната визия на олимпиеца.

Интересното е, че няма официални ограничения за маникюрите по време на Зимните олимпийски игри. Това дава пълна свобода за креативност – стига дизайнът да не пречи на спортното представяне.

Най-впечатляващите дизайни от ледените писти

Канада

На Олимпиадата над 100 състезателки в различни спортове представят Канада. Валери Малтѐ е канадска състезателка по кънки на лед - както на късата (short track), така и на дългата (long track) скоростна пързалка.

Маникюрът ѝ е наистина подходящ за събитието - удобна дължина, класическо червено и разбира се, съдържа национален елемент за късмет - кленово листо.

Няма как да не отбележим и че дизайнът, който е избрала е и актуален за най-романтичния месец в годината - февруари.

Чехия

На Зимните олимпийски игри 2026 в Милано-Кортина Зузана Мадерова спечели златен медал в дисциплината женски паралелен гигантски слалом.

Това е първата олимпийска титла в кариерата ѝ и първият ѝ медал от Олимпийски игри - и то златен!

За маникюра си тя е избрала по-цветни и хаотични дизайни на всеки един от пръстите си. На места впечатления правят знамената на Чехия, олимпийските пръстени, талисманите на Зимната олимиада както и "ITA 2026".

