Има дни, в които още преди да сме станали от леглото, вече сме напрегнати. Мислим за задачите, които предстоят да свършим. За разговора, който трябва да проведем. За болен близък. За сметките. За очакванията – чуждите и нашите собствени.

Стресът не винаги изглежда драматичен. Той често е тих, постоянен фон. И точно затова е толкова опасен.

Тялото не прави разлика между „истинска“ и „ежедневна“ заплаха

За организма няма значение дали бягаме от реална опасност или от краен срок. Реакцията е една и съща.

Мозъкът активира симпатиковата нервна система. Надбъбречните жлези освобождават адреналин и кортизол. Сърцето ускорява ритъма си. Кръвоносните съдове се свиват. Кръвното налягане се покачва.

Това е механизъм за оцеляване. Краткосрочно – той ни помага. Но когато живеем в режим на постоянна тревожност, тази реакция не се изключва напълно. Организмът остава в състояние на повишена готовност.

Представете си двигател, който никога не изключвате. Колко дълго би издържал?

Влияние на хроничния стрес върху кръвоносните съдове

При чести и продължителни стресови състояния съдовете губят част от своята гъвкавост. Постоянното свиване води до структурни промени в стените им. Те стават по-твърди и по-малко еластични.

Сърцето трябва да изпомпва кръвта срещу по-голямо съпротивление. Това увеличава натоварването върху сърдечния мускул.

В същото време повишеният кортизол стимулира задържането на натрий и течности. Обемът на циркулиращата кръв се увеличава, което допълнително повишава налягането в съдовете.

Така временните „пикове“ постепенно могат да се превърнат в трайно високо кръвно налягане.

Емоционалният стрес и вътрешното напрежение

Не всеки стрес е външен. Понякога той идва отвътре – от перфекционизма, от нуждата да контролираме всичко, от чувството за вина, когато си позволим почивка.

Често поставяме себе си на последно място. Работим, организираме, планираме, подкрепяме близките си. Усмихваме се, дори когато сме изтощени. Поемаме отговорности и се стремим да бъдем стабилната опора за всички около нас.

Но тялото не се влияе от ролите, които изпълняваме. То реагира на напрежението.

Дългосрочната емоционална ангажираност – грижата за близки, притесненията за бъдещето, нестабилността в работната среда, финансовият натиск – създава хроничен фон на тревожност. И този фон постепенно се отразява на сърдечно-съдовата система.

Хормоналните колебания – допълнителен фактор

През различните етапи от живота организмът преминава през хормонални промени, които влияят върху съдовия тонус и реакцията към стрес.

С напредването на възрастта нивата на определени хормони се променят, което може да повлияе еластичността на съдовете и начина, по който тялото реагира на напрежение. Периоди на интензивно натоварване, недоспиване или продължителен психоемоционален стрес могат допълнително да засилят тези ефекти.

Когато към естествените физиологични промени се добави хроничен стрес, рискът от колебания в кръвното налягане нараства.

Симптомите, които омаловажаваме

Високото кръвно често няма ясно изразени признаци. Но при стрес-индуцирана хипертония могат да се появят:

пулсиращо главоболие, особено в тилната област

усещане за натиск в гърдите

сърцебиене или „прескачане“

зачервяване на лицето

напрежение във врата и раменете

проблеми със съня

Много от тези симптоми приписваме на умора или емоционално напрежение и продължаваме напред.

Но всяко подобно усещане е покана да спрем и да измерим кръвното си налягане.

Стресът и ежедневните избори

Когато сме под напрежение, мозъкът търси бързо облекчение. Посягаме към сладко, към още едно кафе, към нещо солено. Лягаме си късно, защото „това е единственото време за мен“.

Недоспиването само по себе си повишава риска от хипертония. Прекомерният прием на кофеин и сол също. Липсата на движение забавя метаболизма и влошава съдовата функция.

Така стресът не само директно покачва кръвното чрез хормоните, но и индиректно – чрез малките ни ежедневни навици.

Психиката и сърцето – по-свързани, отколкото мислим

Все повече изследвания показват връзката между психоемоционалното състояние и сърдечно-съдовите заболявания. Тревожността, продължителната напрегнатост и усещането за липса на контрол са свързани с по-висок риск от хипертония.

Сърцето не е просто помпа. То реагира на нашите емоции.

Колко често си позволяваме да забавим темпото? Да откажем ангажимент? Да делегираме? Да кажем „не“?

Понякога най-силният акт на грижа е да признаем, че сме уморени.

Малките стъпки с голямо значение

Не можем напълно да елиминираме стреса. Но можем да променим начина, по който реагираме на него.

Дълбокото диафрагмално дишане понижава активността на симпатиковата нервна система. Редовното движение подобрява съдовата еластичност. Качественият сън регулира хормоните на стреса.

Дори 20 минути разходка могат да имат измерим ефект върху кръвното налягане.

А редовното измерване у дома дава спокойствието да знаем какво се случва в тялото – вместо да гадаем.

Грижата за сърцето не започва в кабинета на лекаря. Тя започва в ежедневните решения.

Да не се превишава препоръчваната дневна доза от 2 таблетки. Не е заместител на разнообразното хранене. Да се държи далеч от деца. Заявление БАБХ № 25719/ 18.11.2021г Т22210491 / 04.12.2021г