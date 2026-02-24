Всяка година в навечерието на 1 март българите отбелязват един от най-обичаните народни празници - Баба Марта. Символът на празника е мартеницата – преплетени бели и червени конци, за които се вярва, че носят здраве, късмет и ново начало. Но на коя ръка всъщност се носи мартеница?

Традицията: лява или дясна ръка?

По-близо до сърцето, по-далеч от болести

Според народните обичаи мартеницата може да се носи и на двете ръце, но най-разпространената практика е тя да се връзва на лявата ръка – по-близо до сърцето. Смята се, че така символично пази човека от болести и зли сили и му носи здраве през идващата пролет. В някои региони на България обаче мартеницата се поставя на дясната ръка, особено при децата. Причината е практична - повечето хора използват по-често дясната си ръка, което прави украшението по-видимо.

Има ли значение изборът?

Етнографи посочват, че в традицията няма строго правило. По-важен е самият жест на подаряване и носене. Мартеницата се приема като ценен амулет - символ на живота, пресъздаден чрез преплитането на белия (чистота и ново начало) и червения цвят, който е знак за сила и жизненост.

По традиция мартеницата се носи до появата на първия щъркел или разцъфването на първото плодно дърво - символ на пролетта. Тогава тя се сваля и се връзва на клонче или се поставя под камък с пожелание за плодородие и благополучие през годината.

Повече от красив аксесоар

Не просто красив фолклорен символ, а и категоричен знак за национална идентичност. Независимо дали ще я носим на лявата или дясната ръка, традицията продължава да обединява поколенията и да носи усещане за сплотеност.

