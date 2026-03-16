Оскарите през 2026 г. отново донесоха нощ, пълна с вдъхновяващи моменти.

  • Ейми Мадиган актрисата, която спечели "Оскар" за поддържаща женска роля, удиви всички с кикота си при анонса на наградата.  
  • Актьорския състав на „Шаферките“ се събра, за да отпразнуват 15-ата годишнина на филма.
  • Тимоти Шаламе и Джейкъб Елорди доведоха членовете на семействата си.

И това не е всичко!

Снимка: Getty Images

Носителят на „Оскар“ Майкъл Б. Джордан седя с майка си Дона Джордан, която е доведе за своя дама за голямата вечер . За нея беше и първата му благодарност в речта, при приемането на наградата.

Ана Уинтур и Ан Хатауей показаха, че дяволът наистина се крие в детайлите, докато връчваха наградите за дизайн на костюми и постижения в прическите и грима. 

Снимка: Getty Images

Деми Мур и Никол Кидман избраха рокли с пера. Този акцент беше водещ при почти всички рокли на звездите на церемонията. 

Снимка: Getty Images

Тимоти Шаломе беше заедно и със сестра си - Полин Шаламе. 

Вижте в галерията всички най-интересни моменти от "Оскарите" 2026.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER