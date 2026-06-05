През юни се очакват периоди на засилена слънчева активност, които могат да доведат до слаби до умерени магнитни смущения на Земята. Това са естествени явления, свързани със слънчевите изригвания и т.нар. слънчев вятър, който влияе върху магнитното поле на планетата.

Според данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към NOAA и Европейската космическа агенция (ESA), юни 2026 попада в период на повишена слънчева активност в рамките на текущия слънчев цикъл. Това означава, че са възможни кратки геомагнитни смущения, които обикновено траят от няколко часа до ден.

Какво представляват магнитните бури?

Магнитните бури възникват, когато изхвърлена от Слънцето плазма (коронални изригвания) достигне Земята и взаимодейства с магнитното поле. Това може да доведе до:

смущения в радиовръзки и GPS системи

слаби колебания в електропреносната мрежа

поява на по-ярко северно сияние в северните ширини

За повечето хора тези явления не са опасни, но при чувствителни към атмосферни промени може да се наблюдават умора, главоболие или раздразнителност — макар че научните доказателства за пряка връзка при хората остават ограничени.

Рисковите дни през юни

През първия летен месец се очакват няколко периода на повишена слънчева активност, които могат да окажат влияние върху здравословното състояние на чувствителните към времето хора, както и върху работата на електронните устройства. Периодите, в които трябва да внимаваме са:

3-5 юни – слаба магнитна буря. Възможни са леко понижаване на настроението, апатия и по-бърза умора в началото на работната седмица.

– слаба магнитна буря. Възможни са леко понижаване на настроението, апатия и по-бърза умора в началото на работната седмица. 11-13 юни – магнитна буря със средна сила. Очаква се умерено въздействие върху качеството на съня, общия тонус на организма и кръвното налягане.

– магнитна буря със средна сила. Очаква се умерено въздействие върху качеството на съня, общия тонус на организма и кръвното налягане. 22-24 юни – силна магнитна буря. Това се очертава да бъде пикът на слънчевата активност за месеца и съвпада с периода около лятното слънцестоене.

Как влияят?

В България геомагнитните смущения се наблюдават чрез станции и научни институти, които следят индекса Kp – глобален показател за активността на магнитното поле.

При слаби бури (Kp 4–5) ефектът е почти незабележим. Все пак са възможни минимални смущения в навигацията.

При по-силни (Kp 6+) са възможни са кратки радиосмущения.

Специалисти по космическо време подчертават, че слънчевата активност е циклична и в момента се намираме в активна фаза на слънчевия цикъл, при която подобни явления се случват по-често. Въпреки това, няма точни дългосрочни прогнози с конкретен ден и час, тъй като магнитните бури зависят от реални слънчеви изригвания, които се наблюдават в момента на случване.

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Как да се подготвим за периоди на магнитна активност

Според медицинските данни магнитните бури не са опасни за повечето хора. Част от т.нар. метеочувствителни хора обаче могат да усетят дискомфорт при резки промени в геомагнитната активност. За да намалите последствията до максимум можете да: