Преди пет години Великобритания остава зад гърба на британеца Феран Абрахам, а България се превръща в новото начало, което му помага да сбъдне мечтата си.

Днес той е студент по медицина в Плевен, говори все по-уверено български, работи като онлайн фитнес треньор и показва на хиляди хора по света България такава, каквато я вижда през собствените си очи - със забавни видеа в социалните мрежи и с искрено възхищение към българската история, култура и природа.

Как България се превръща в дом за един млад британец?

Младият британец мечтае да учи медицина от дете и има план това да се случи във Великобритания, но животът си има свой план и променя посоката му. След като не успява да влезе в британски университет, Феран Абрахам се изправя пред труден избор - да се откаже от мечтата си или да потърси друг път.

"Избрах второто", споделя той. "Не успях да вляза медицина във Великобритания, но медицината винаги е била моята цел и нямаше как да се откажа", разказва още Абрахам.

За възможността да учи медицина в България научава случайно. Родителите му разговарят с човек, който споменава, че много добри лекари са завършили именно тук. До този момент той почти не знае нищо за страната, но има вътрешното усещане, че трябва да действа смело и да се премести да живее в страната ни. След дълго проучване и сравнение на различни държави избира България и до ден днешен е щастлив от този свой избор.

Снимка: Facebook/ Feran Abraham

„Поглеждайки назад, това, че не успях да уча медицина във Великобритания, вероятно беше едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали. Иначе никога нямаше да изградя живота, който имам днес, тук в България“, категоричен е британецът.

Закъснялото пристигане и едно от най-трудните изпитания

Началото обаче се оказва далеч по-трудно за Феран Абрахам, отколкото си е представял. Поради сериозно забавяне на визата пристига в България много по-късно от останалите си колеги в университета в Плевен. До първите изпити остават едва около месец. „Не започнах заедно с всички останали. Вече изоставах, но и това не ме спря“, разказва студентът и треньор.

Освен че трябва да навакса пропуснатия материал, се сблъсква с напълно нова държава, различен език и различна образователна система. „Това беше един от най-трудните периоди в живота ми“, откровено споделя той. И въпреки всичко усеща нещо, което не може да обясни.

„Още от първия ден в България почувствах спокойствие. Сякаш поех дълбоко въздух. Всичко беше различно, но някак ми се струваше правилно.“

Феран Абрахам признава, че първоначално е бил с убеждението, че България е само временна спирка и след дипломирането ще продължи живота си другаде. С времето обаче това усещане постепенно изчезнало и към настоящия момент, той е сигурен, че тук е неговото място. Влюбва се в спокойния начин на живот, в българските традиции, природа и история.

„България промени начина, по който гледам на успеха, щастието и на това кое всъщност има значение“, добавя Феран.

Българският език – най-голямото предизвикателство

Днес Феран Абрахам е последна година от обучението си по медицина в Плевен и продължава усилено да учи български. „Искам да мога да общувам истински с пациентите си“, казва той. Признава също, че езикът е сред най-трудните неща, които някога е учил.

„Имало е моменти, в които се чудех дали изобщо някога ще мога да го говоря добре. Да можеш да разговаряш с хората на техния език е едно от най-удовлетворяващите усещания“, убеден е бъдещият лекар.

Пътува, опознава България и създава съдържание в социалните мрежи

Феран Абрахам посвещава свободното си време на пътуване из България. Посещава музеи, исторически обекти, църкви, паметници и малки населени места, до които малко чужденци стигат. Интересува се от историята на страната ни и от българската култура. Сред най-ярките му спомени остава участие във фолклорен фестивал в Плевен, където взима и първия си урок по хоро.

„В такива моменти не се чувстваш като турист. Чувстваш се част от културата“, споделя той.

Видеа в интернет, които променят живота му

Постоянният стрес около университета се отразява сериозно на здравето на младият британец. „Отслабнах толкова много, че родителите ми започнаха да се тревожат“, разказва студентът.

За да се справи психически, започва редовно да тренира и постепенно създава фитнес съдържание в социалните мрежи. Днес, паралелно с медицината, работи като онлайн треньор и помага основно на жени над 40 години да подобрят здравето и физическата си форма. Освен професионалните фитнес видеа обаче, Феран Абрахам създава и видео съдържание за България. Със забавна, но и образователна цел, той публикува клипове, в които разказва за българския език и споделя вълнуващи моменти от ежедневието в България.

„Всяка държава има своите проблеми, включително България. Моите видеа никога не са били за това да се преструвам, че те не съществуват, но се чувствам добре тук. С гордост мога да нарека България мой дом“, убеден е Феран Абрахам.