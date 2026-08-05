Башар Рахал и колежката му Любомира Башева станаха родители през май, 2025 г. Те посрещнаха малкия Анди , който е първо дете за 29-годишната актриса и трето за Рахал, който е баща на две момичета от брака си с продуцентката Калина.

Оттогава насам животът на двамата актьори е низ от прекрасни мигове. „Супер се чувствам, много съм щастлив, не знам кой баща не би се чувствал така“, сподели самият Башар преди време, като гост в предаването „Тази събота и неделя“.

Гордите родители не крият колко специален е новият етап в живота им. Те периодично споделят в социалните мрежи емоционални моменти от ежедневието си като семейство. Последните кадри, които Любомира публикува в профила си в Instagram oще веднъж разкриват хармонията им.

Семейството е на пикник на открито – любува се на слънчевото време, природата и най-вече на взаимната си компания. Най-доволен изглежда Анди, който вече е голямо момче на годинка и два месеца. Той уверено седи насред зелената поляна и с любопитство наблюдава света около себе си.

Миг по-късно Анди вече е сгушен ту в прегръдките на майка си, ту в тези на баща си. Усмивките не слизат от лицата им, докато тримата позират за красива семейна фотосесия, изпълнена с топлина и обич. „Безкрайна обич“ е името към кадрите, което едва ли може да бъде по-подходящо.

Малко преди това семейството се наслади и на морска почивка. Башар сподели трогателен кадър от плажа – загледан в безкрайната морска синева, докато малкият Анди сладко спи в прегръдките му.

Любовната история на Башар Рахал и Любомира Башева започва зад кулисите на театъра, а днес двамата изглеждат по-щастливи от всякога. Публикациите им в социалните мрежи ясно показват, че най-важната им роля вече не е на сцената, а у дома – като любящи родители, които се наслаждават на всяка минута със своя син.

Какво още е споделял Башар Рахал пред камерите на bTV - вижте във видеото:

