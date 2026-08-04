Някои булки мечтаят за определена рокля, други – за пищна украса или романтична церемония. Милена Стефанова мечтае за сватбения си ден още от дете, но в представите ѝ винаги има нещо повече от бяло, дантела и цветя – има гайди, тъпани, народни носии и българския трибагреник.

На 18 юли 2026 г. популярнaта инфлуенсърка сбъдва тази мечта и казва „Да“ на дългогодишния си партньор Сергей Петров. За църковния брак тя облича специално създадена рокля в бяло, зелено и червено, а любимият ѝ застава до нея в народна носия.

Зад красивите кадри стои история, започнала преди повече от 17 години – първо като приятелство, продължила като голяма любов и превърнала двамата в семейство.

Коя е Милена Стефанова-Петров?

Милена е едно от разпознаваемите лица в българските социални мрежи. Създател е на съдържание за красота, мода и лайфстайл и има над 435 000 последователи. След сватбата към познатата си фамилия тя добавя и тази на своя съпруг. Освен като инфлуенсър, тя работи в областта на дигиталния маркетинг и вече три години и половина развива собствен бранд, чиито първи продукти предстои да представи.

Като Том и Джери: любов, започнала от приятелство

Милена и Сергей се познават от над 17 години. Срещат се покрай нейна близка приятелка, която по това време работи с бъдещия младоженец.

„Отивайки да я взема от работа, той излезе да пита кой е паркирал така „шефски“ най-отпред... е, аз бях. Така се запознахме.“

Дълги години двамата са само приятели, а от около осем години са двойка. Милена признава, че в началото едва ли би повярвала, че един ден Сергей ще бъде неин съпруг и баща на детето ѝ.

„Ние бяхме малко като Том и Джери, но както те не могат един без друг, така стана и с нас.“

Любовта се появява внезапно, но не отслабва с времето – точно обратното.

Снимка: Личен архив

Годежът – предложение в дворец като за принцеса

След загубата на своите баба и дядо Милена престава да усеща магията на Коледа. Има години, в които не украсява елха и дори спира радиото, когато чуе коледна песен. Сергей обаче не се отказва от опитите си да върне празника в сърцето ѝ. В средата на ноември 2024 г. той я изненадва с пътуване до Виена. На 30 ноември, сред коледните базари и празничните светлини, Сергей предлага брак на любимата си в дворец.

„Избрах дворец, защото ти си моята принцеса", казва й той.

В същия ден двамата купуват специална играчка за елхата, която да им напомня за момента. А планът на Сергей успява.

„Да, заобичах Коледа отново“, категорична е Милена.

Сватба в три действия

Сватбата на Милена и Сергей се състои на 18 юли 2026 г. в живописен голф комплекс край столицата. Подготовката върви успоредно с грижите за сина им, честите отсъствия на Сергей, който е пилот, покупката и ремонта на нов дом и работата на Милена по нейния бранд. Затова тя се доверява на сватбен агент, но продължава лично да одобрява всеки детайл.

„Сватбата ни беше наистина сбъдната мечта.“

Снимка: Личен архив

Празникът е разделен на три части. Взимането на булката и църковният ритуал са подчинени на българските традиции и са съпроводени от народни музиканти. Гражданската церемония носи приказна романтика и звуците на цигулки на живо, а в ресторанта започва истинският празник.

„Една сватба трябва да се усеща така, като празник, а не като задължение“, споделя ни Милена.

Без задължителен дрескод и без страх някой да засенчи булката

Милена не поставя специален дрескод за гостите, защото иска всеки да се чувства удобно и красиво, без да бъде принуждаван да купува нов тоалет. Единственото условие е дамите да не бъдат облечени в бяло. Специално подбрани са визиите на кумовете и десетимата шафери. Мъжете са с черни костюми, а шаферките – с шоколадови рокли, доставени от Америка. Всяка от тях сама избира подходящия за нея модел.

„Аз исках моите момичета да се чувстват точно толкова красиви, колкото и аз", категорична е инфлуенсърката.

Приказна зала, подаръци и заря

Големите декоративни елементи са изработени специално за сватбата по проект на Милена и нейния агент. Залата е преобразена изцяло, а някои от гостите я сравняват със сватбите от филмите.

За родителите младоженците подготвят персонални подаръци и специални жестове. Гостите пък са изненадани с рисуване на живо, забавни камери, джелато, външен бар с тематични коктейли, фолклорен ансамбъл и вечерна заря.

Снимка: Личен архив

Най-смисленият детайл обаче не се вижда в пищната украса. Още в поканите Милена и Сергей молят гостите да не носят цветя. Вместо това поставят кутия за дарения, а събраната сума ще бъде удвоена от семейството и предоставена на фондация за деца със специални нужди.

„Нашата сватба ще усмихне някой в нужда, което я прави двоен празник.“

Двете рокли на Милена

Булката сменя две рокли. Първата, създадена за църковния брак, носи цветовете на българския трибагреник. Втората е официалната булчинска рокля, с която Милена участва в изнесения ритуал и посреща гостите в ресторанта.

Роклята с трибагреника е ушита изцяло за нея от десетки метри специален сатен, обагрен в внимателно подбрани нюанси. Макар да е удобна, тя тежи много заради огромното количество плат и богатия набор. Коланът и пафтите са от ателие за народни носии, откъдето е и облеклото на Сергей.

Снимка: Личен архив

„Това не са просто нашити готови цветни парчета плат.“

Втората рокля също е променена почти изцяло според желанията на Милена. Тя е и първата булка, която облича този модел.

Кой създава роклите?

И двете рокли са дело на модна къща „Принцес“ и дизайнерите Соня Атанасова и Силвана Данаилова. Моделът на бялата рокля е толкова различен, че според дизайнерите изисква „смела булка“. След пробата деколтето е преработено, добавени са перли и кристали, а огромният шлейф поглъща плат, достатъчен за още две рокли. Воалът също е ръчно украсен с перли.

Снимка: Личен архив

За роклята с трибагреника избират по-прибрана горна част с паднали ръкави, голям шлейф и дантелен воал. Между трите цвята също е поставена дантела, но създателите умишлено се отказват от допълнителна украса.

„Искахме да подчертаем красотата на знамето, да скрием ръбовете красиво, но не и да го превръщаме в карнавален костюм или нещо, което по някакъв начин да орони авторитета на трибагреника.“

Мечтата на едно малко момиче

Идеята за необикновената рокля се ражда много преди Милена да срещне Сергей. Като дете тя прекарва летата при своите баба и дядо. Домът на баба ѝ по майчина линия се намира до обреден дом и Милена, сестра ѝ и останалите деца редовно прескачат оградата, за да гледат сватбите, да събират късметчета и да се промъкват на общите снимки.

Един ден чува гайди и тъпани и отново се затичва към поредната сватба. Този път обаче булката не е в бяло, а младоженецът не носи костюм. Двамата са облечени в народни носии и държат българското знаме.

Снимка: Личен архив

„Не можех да отделя поглед от нея. Беше толкова красива, толко различна. Тогава си казах, някой ден и аз ще имам нещо такова на моята сватба.“

Тази картина остава с нея през годините.

„Там се роди моята идея, едно далечно лято, гледайки чужда сватба, покатерена на една ограда.“

Когато идва време да подготви собствената си сватба, Милена не избира традиционна носия. Иска да създаде нещо ново, което едновременно да носи любовта ѝ към българското и да вдъхнови друго малко момиче, както някога непознатата булка е вдъхновила нея.

„Носейки тези дрехи аз се върнах назад във времето там, в онези мои щастливи детски години и сякаш казах на малкото си аз „Ето, сбъдна мечтата си“.“

За Милена традициите не са само красив декор, а крият нещо по-дълбоко:

„Традициите не са просто спомен от миналото – те са жива памет, която ни напомня кои сме и ни дава сила да вървим напред.“

Роклята, която разплака непознати

Реакциите към необикновената визия са изцяло положителни. В църквата възрастни жени спират младоженците и плачат, а по пътя непознати хора им ръкопляскат и ги снимат.

„Факта, че с тази рокля разплаках хора, които не са плакали от години, говори само по себе си какво чувство будеше в хората. А Сергей го нацелуваха една камара баби да му се радват", споделя ни още Милена.

Съветът на Милена към бъдещите булки

След месеци подготовка и един ден, изпълнен с емоции, Милена има прост съвет към жените, на които предстои сватба – да не позволяват на тенденциите и чуждите очаквания да определят празника им:

„Слушайте сърцето си. Не следвайте модерните трендове за годината или съветите на хора, които не са толкова близки до сърцето ви.“

Защото и най-скъпата рокля не може да накара една жена да сияе, ако не я е накарала първо да усети пеперуди в стомаха.

Снимка: Личен архив

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