Тилейн Блондо, която доби световна известност едва шестгодишна, след като бе обявена за „най-красивото момиче в света“, сключи брак с френския диджей Бен Атал на 29 юни. Церемонията се състоя в в Париж - скромна, в тесен семеен кръг и сред най-близките приятели на двойката.

Почти месец по-късно младоженците отпразнуваха щастливото събитие с пищно тържество на слънчевия бряг на Кан.

Второ „да и рокля, вдъхновена от бяла тениска

На 27 юли Тилейн и съпругът ѝ организираха стилно празненство в плажен клуб на емблематичната крайбрежна алея Кроазет.

Снимка: instagram/thylaneblondeau

Младоженците, както и майката на булката Вероника Лубри, споделиха множество кадри в социалните мрежи, които разкриха както празничната атмосфера, така и впечатляващите детайли от декорацията и булчинската визия.

Снимка: instagram/thylaneblondeau

За специалния повод Тилейн се довери на модната къща Øud Paris, основана през 2017 г. Първоначално създаден като семеен проект за луксозно дамско облекло, брандът постепенно се превръща в предпочитан избор за жени, които търсят модерна алтернатива на традиционните сватбени рокли.

Моделът на Блондо напълно отразява тази философия. Роклята е минималистична и елегантна – горната част вдъхновена от класическа бяла тениска, с кръгло деколте и къси, леко вталени ръкави. Силуетът нежно следва линията на тялото, а талията е акцентирана с изящни диагонални шевове, които преминават в ефирна пола от по-лека материя.

Снимка: instagram/thylaneblondeau

Роклята е ярък пример за една от най-силните тенденции в съвременната булчинска мода – съчетанието на минимализъм, различни текстури и внимателно подбрани акценти.

Естествена красота с морско настроение

Гримът на Тилейн бе дискретен, подчертаващ естествената ѝ красота – с акцент на сияйната кожа и сините ѝ очи.

Косата ѝ бе оформена на вълни, свободно спускащи се по раменете, като част от нея бе небрежно прибрана в кок – визия, която идеално се вписваше в атмосферата на морското тържество.

Първата булчинска визия

За гражданската церемония в Париж Тилейн избра рокля на френската модна къща Eva Bouskila Bridal. Моделът беше с прав силует, широки презрамки и квадратно деколте, а изчистеният дизайн беше допълнен с късо наметало от същата материя, закопчано по гърба с редица копчета.

Снимка: instagram/thylaneblondeau

И още една още по-нестандартна сватбена естетика, изцяло в черно - вижте във видеото:

