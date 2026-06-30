През март Тилейн Блондо, носителката на титлата „най-красивото момиче в света“, се омъжи. След връзка, продължила около осем години, двойката официално скрепи любовта си.

25-годишният френският модел се врече във вярност на модния предприемач и диджей Бен Атал в Париж. За церемонията Тилан бе избрала дълга, семпла сатенена рокля с елегантна пелерина. Косата ѝ беше прибрана в стегнат кок, а гримът - дискретен.

29-годишният младоженец се появи в класически тъмносин костюм с бяла риза.

Снимка: instagram/thylaneblondeau

Двойката пристигна пред ритуалната зала с открит ретро автомобил. Там бяха посрещнати от близки, приятели и роднини.

Една щастлива любовна приказка

Тилейн, която успешно да развива кариера на модел, използва Седмицата на модата в Париж в началото на март, за да покаже блестящия си скъп диамантен пръстен, подарен ѝ от приятеля ѝ Бен.

Тогава тя сподели и романтични снимки от Гърция с думите: „Казах „Да“ на най-добрия си приятел.“ А сега тя каза и второто „Да“ - пред олтара.

Снимка: instagram/thylaneblondeau

И докато Тилейн продължава да е обект на общественото внимание, съпругът ѝ Бенжамен предпочита да остава в сянка. Той е мъжът до нея – но не от онези, които използват славата ѝ за лична изгода. Момичето, което някога очарова света, днес е жена, която сама пише своята приказка.

Най-красивото момиче в света

Тилейн става световноизвестна още като дете. Едва на 4 години тя вече дефилира за Жан-Пол Готие. На 6 години Vogue Enfants я обявява за „най-красивото момиче в света“.

Дъщеря на бившия професионален футболист Патрик Блондо и френската телевизионна водеща Вероника Лубри, Тилейн израства под светлините на прожекторите. Родителите ѝ я подкрепят напълно в професионалния ѝ път, майка ѝ дори става неин официален агент.

През 2018 г. в интервю за The Telegraph Тилейн открито говори за титлата, която е получила като дете. „Дори и днес хората все още ме наричат така. А аз им отговарям, че съм просто човек.“

Детската звезда днес се е превърнала в успешен предприемач и търсен модел на световните подиуми. Тя работи с марки като Dolce & Gabbana, L'Oréal, Gucci и Versace. Със собствената си модна линия Heaven May също изгражда успешен бизнес.

А преди дни Христо Пъдев, актьорът и капитан на отбор в предаването „Кой да знае?“ по bTV, се ожени за дългогодишната си приятелка Цветина Петрова. Няколко месеца преди това двамата гостуваха в предаването Coolt, където споделиха плановете си за сватба: